En el marco del reclamo de la comunidad de la danza para que se sancione una ley que ampare a la disciplina, en Tecnópolis se realizará la segunda edición del Festival de Danza. Se estrenarán 12 obras creadas en modalidad de coproducción, con la participación de 250 artistas del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Será entre el jueves 17 y el domingo 27 de agosto, con entrada libre y gratuita.

En el parque de Villa Martelli (Avenida de los Constituyentes 1908) se está realizando la 12° edición de la megamuestra, con el lema "La potencia de lo colectivo". El sábado a las 12.30 tendrá lugar la inauguración oficial del festival, en el Auditorio Cultura, con la presencia del equipo del programa "Danza en Tecnópolis", autoridades del Ministerio de Cultura e invitados de organizaciones artísticas y educativas y referentes del sector. El inicio del evento ocurre un día después de la realización de un acto en el CCK organizado por el Ministerio en apoyo a la Ley Nacional de Danza.

El sello del encuentro es la modalidad de producción. "No se seleccionan obras creadas y cerradas sino proyectos para desarrollarse en la modalidad de 'coproducciones situadas'", explica Catalina Lezcano, directora de "Danza en Tecnópolis" -creado en 2021-, aparte de asesora del área de Artes Performáticas de la Subsecretaría de Espacios y Proyectos Especiales. "El Estado da recursos, creás una obra y tenés contrato para estar programado. No tenés que mandar una obra terminada. Es cambiar esa lógica. La danza había perdido mucha confianza en el Estado y el Estado no había desarrollado mucha confianza en las danzas. Por algo está postergada la ley", explica la artista, curadora y gestora, que viene de la militancia cultural.

A contramano del contexto general, signado por el desamparo, en el parque el espacio dedicado a la disciplina ha ido creciendo con el tiempo. "Abrís una puerta para invitar a la danza y se llena. Hay mucha necesidad", expresa Lezcano. Desde 2012 el proyecto para la sanción de una ley nacional "se presenta anual o casi anualmente" y pierde estado parlamentario. La iniciativa, demanda central del sector, propone la creación de un instituto para el fomento de la actividad. Este año, por primera vez, fue tratada en la Comisión de Cultura, el 12 de junio. "Hubo una sola sesión, se tendrían que retomar las reuniones informativas para que pase de comisión y resolver su tratamiento en la Cámara. Eso no está pasando. Nos queda poco tiempo, es importante que avance con velocidad", dice Lezcano. Hay dos textos que deberían unificarse. La expectativa es que llegue al recinto antes de las elecciones, por la incertidumbre que generan.

Para el festival, de 80 proyectos fueron elegidos 12. Reciben 350 mil pesos para la producción y otros 350 en concepto de caché. "Los criterios de selección son muchos, pero tenemos una convicción: no hay proyectos merecedores y otros que no. Necesitamos una representatividad de lo que está sucediendo en el campo de producción de las danzas de CABA y el Conurbano. Hay criterios de cupo en torno a territorio, lenguajes y género", precisa la gestora. Varios de los espectáculos abren preguntas en torno a tecnología y ciencia, a tono con el espíritu de Tecnópolis, que aparte tiene otra convocatoria para "programación", con alcance federal.

“La segunda edición del Festival de Danza es la expresión de una política pública que integra a artistas, gestores culturales, coreógrafos y demás actores del sector para que realicen sus obras. Es parte de una de las tantas acciones que realizamos para apoyar al sector que además acompañamos en su camino por alcanzar una Ley de Danza”, definió el ministro de Cultura, Tristán Bauer.



A través de "Danza en Tecnópolis" se realizan obras, talleres, laboratorios, coproducciones, festivales y convocatorias para la creación, investigación y exhibición. Se trata de la primera política integral orientada a la actividad en Tecnópolis, donde además se le destinan dos espacios permanentes: Domo Danza y Sala Danza, inaugurada hace pocos meses. A dos años de su lanzamiento, el programa involucró a más de 1800 artistas e impulsó más de 300 actividades. Es una iniciativa hermana del programa "Situar Danza", que también implica a los centros culturales Borges y Kirchner. "Pudimos cumplir con algo que queríamos: no ofrecer un gesto espasmódico sino configurar nuevas modalidades de vinculación entre Estado, artista y territorio", concluye Lezcano.

La programación

Algunas de las obras que se verán durante la primera semana son 20/20, con dirección de Gabriela Sáenz y Nicolás Romero, que se pregunta sobre la perfección visual y juega con aquello que queda por fuera; las incluidas en CTRL+X: Solos de Danza, proyecto que invita a intérpretes y directores de la comunidad LGBT+ a "devorar solos de la historia de la danza y producir nuevas piezas; y El tiempo desaparece igual que yo, dirigida por Mijal Katzowicz y Sofía Rypka, propuesta interdisciplinaria que investiga el cruce entre danza y tecnología.



Ella, dirigida por Manuela Fraguas, del Grupo TreV(e), pone en escena "la intimidad de una mujer, en la relación con sus cosas, su casa, su cotidiano absurdo, frágil y repetitivo"; Evoca -ideada, realizada e interpretada por Julieta Goos-, propone un cruce entre danza, música y proyecciones para remitir a la cosmogonía afrolatinoamericana; iUNIVERSAL EMOUSHHHON es la creación del dúo de performers Pepo & Tom, que investiga ritos, ritmos y tendencias sociales. Movimiento 5incuenta es un proyecto coordinado por Celia Argüello que "busca desvincular a la danza y el movimiento de parámetros fjados culturalmente sobre los cuerpos longevos". Púrpura es un trabajo de Lucio Bazzalo y Mariana Cinat, quienes combinan danza, performance, teatro y preguntas sobre las nuevas tecnologías. Ruido, performance de Jazmín Titiunik, indaga en la percepción, el tiempo, el cuerpo y la ficción.



La semana próxima, a partir del jueves, se repetirán funciones de algunas de las obras mencionadas y la oferta se completará con La máquina de hacer películas de danza, con dirección de Laura Monge y Nicolás Della Valentina; Las cosas a mi alrededor, dirigida por Quío Binetti; y Tecnológica, de Ana Borré y Florencia Gleizer. La programación se puede consultar en tecnopolis.gob.ar.