Javier Milei habló sin saber del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica (Conicet), y cientos de científicos de todo el país salieron a refutar sus falacias, con las que justificó su intención de "cerrar" o privatizar" el organismo. Así como la presidenta , Ana Franchi, respondió en distintos medios de comunicación de todo el país; la directora del Conicet Rosario, Sandra Fernández, aseguró que lo dicho por el candidato a presidente por La Libertad Avanza "habla de una profunda ignorancia del sistema. Quiere cerrar, privatizar y desconoce la organización interna de las organizaciones públicas, la historia que tienen, lo que significa el sistema científico". La investigadora a cargo del CCT local manifestó: "Por algo nos eligió para confrontar, porque justamente, somos una institución pública de mucho prestigio, que tiene un compromiso social muy alto". Planteó que "atacar al Conicet no es atacar a los investigadores científicos o al personal de apoyo, es atacar a la sociedad en su conjunto".

Por su parte, el director del organismo en Santa Fe, Carlos Piña, consideró que "sus expresiones reduccionistas de la situación de la Ciencia y la Tecnología en el país son un retroceso inmenso en cuestiones relacionadas al desarrollo del país y a la soberanía". Piña consideró que el mensaje de "cerrar" el organismo plantea el camino de "primarizar la producción, concentrar los recursos en unas pocas manos y que el acceso a la ciencia y tecnología no esté accesible para la sociedad en su conjunto".

Fernández fue muy clara al indicar que Conicet es una institución con más de 65 años de historia, que desarrolla desde el Estado -como se hace en todos los países- una investigación básica que luego escala en el sector privado, y también en el público. Como ejemplo de esa sinergia, recordó los barbijos que se produjeron durante la pandemia, en base a una investigación de Conicet. Los ATOM-Protect son un ejemplo claro de esa colaboración que la investigación científica propicia.

Hubo más respuestas de investigadores de Rosario. "Estamos en desacuerdo con la idea de Milei de eliminar el Conicet. Lleva años formar a investigadores para el desarrollo de la ciencia. Si esos recursos humanos se van del país eso va a ser otra sangría espantosa”, consideró el doctor Diego de Mendoza, investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), distinguido por la Organización Europea de Biología Molecular.

En ese sentido, el investigador de Rosario señaló que las declaraciones emitidas livianamente en el canal La Nación Más son "terribles". "Estoy de acuerdo con la presidenta del Conicet en que el objetivo de Milei no sólo va contra la ciencia y la tecnología, sino contra el Estado. Veamos países como Alemania o Estados Unidos y su inversión en desarrollo científico y tecnológico. Si desaparece el Conicet se va otra diáspora de investigadores del país, al Estado le llevó muchos años formarlos”. Y luego detalló que "los aportes de la ciencia en nuestra región tienen que ver con innovación tecnológica, sobre todo en salud. Pensemos si ir más lejos, en la vacuna contra el covid y en la pandemia”.

Por su parte, Piña, desde Santa Fe, planteó que "el Conicet, las Universidades Nacionales y muchos otros organismos que trabajan en ciencia y técnica son promotores fundamentales del desarrollo del país. El Sr. Milei se preguntó -en un canal televisivo- “¿Qué ha hecho el Conicet?” y se respondió a si mismo dando a entender que lo que hace, no se nota. El solo hecho de hacerse ese cuestionamiento demuestra su desconocimiento del sistema científico de Argentina". El director del Conicet de Santa Fe le recordó que el organismo "ha sido un actor fundamental para afrontar la pandemia covid-19 que sufrimos, testeando medicamentos, generando barbijos, tests para detección, evaluando formas de optimizar el uso de respiradores, y actualmente desarrollando una vacuna nacional. Estas acciones conjuntas han permitido salvar miles de vidas de compatriotas, y poseer una vacuna es soberanía, por no depender de potencias extranjeras que decidan si nos venden o no acceso a la salud".

Carlos Piña, director del Conicet Santa Fe.

Además, Piña recordó que "La Libertad Avanza, entre otras cosas, niega el fenómeno del calentamiento global" y subrayó el carácter federal de Conicet. Y enumeró algunos resultados obtenidos: "Haber desarrollado una planta de agua pesada, fundamental para el desarrollo de la energía atómica; desarrollos en salud de temas locales como el Chagas que no es de interés de las potencias dominantes; desarrollos en tecnologías para producción de cannabis y control de los aceites producidos; está en etapa avanzada, el desarrollo de baterías de litio; participó en el descubrimiento, desarrollo y tecnologías de explotación de vaca muerta y otras áreas petrolíferas; diversas patentes, entre ellas en el Conicet Santa Fe, la soja y trigo HB4; desarrollos de inteligencia artificial para la salud". Piña aclaró que podrían "seguir por horas listando acciones concretas. Todos estos temas fortalecen el desarrollo del país y fortalecen nuestra soberanía".

También desde el Centro de Investigaciones en Gubernamentalidad y Estado (CIGE- UNR) repudiaron "el discurso de odio y la propuesta del candidato del Partido Libertad Avanza, Javier Milei, en lo relativo a la eliminación del Ministerio de Ciencia y Técnica y al cierre del CONICET, y advertimos que estas intenciones se encuentran siempre sostenidas a dos bandas, una económica y una política". Creen que "la económica, es la reducción del déficit fiscal y la disminución del aparato estatal, con el fin de quedar reducido a un conjunto de entidades administrativas que garanticen normas abstractas que fomenten un orden social espontáneo. Pero la dimensión política, apunta a expropiarle al Estado (éste en un sentido amplio, no sólo como entidad burocrática, sino como campo de conflictos y de disputas en relación con la definición de bienes comunes) la capacidad de establecer jerarquías, construir sentidos comunes en torno a qué se debe investigar, para delegarla en lo privado".

Desde CIGE consideran que lo dicho por Milei es "un intento de mercantilizar la ciencia y ponerla al servicio de los grandes grupos económicos y financieros, destruir la investigación crítica y de calidad, que nutre y da fuerza a nuestra sociedad y a nuestro desarrollo productivo nacional. La pretensión de cerrar estas instituciones apunta a aniquilar a las ciencias y a los y las científicas que creen que otro país, más justo e igualitario, es posible. Consideramos que las instituciones públicas directa e indirectamente aludidas no pueden permanecer indemnes ni sólo manifestar preocupación, sino que deben tomar una postura comprometida y convocar a la defensa de lo público en sentido amplio, porque las bases mismas de la democracia (cuyo aniversario estamos celebrando este año) están en peligro real".