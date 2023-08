Mariano Caprarola, panelista de "La jaula de la moda", murió este jueves a los 49 años. Estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Murió de un shock hemorrágico que desencadenó en paro cardiaco.

El periodista de espectáculos Ángel de Brito fue el encargado de comunicar la noticia en las redes sociales. De Brito señaló también que la muerte de Caprarola está vinculada a una intervención que se hizo hace un tiempo con Aníbal Lotocki, señalado por mala praxis en otros casos de famosos, como el de Silvina Luna, actualmente internada en grave estado.

"Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías", comentó De Brito, aunque sin referirse directamente a Lotocki. "Otra victima más", escribió el periodista.



"Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo", agregó.



En el mismo sentido, Luciana Salazar comentó: "Dios mio que horror!!! Otra victima de lotocki?".

Qué había dicho Caprarola sobre Lotocki

A comienzos de julio, en una entrevista televisiva, Caprarola fue consultado por la situación de Silvina Luna, y se refirió a Lotocki, quien intervino a ambos inyectándoles metacrilato.

"Primero me enfermó, yo tengo una insuficiencia renal. No puedo decir la palabra asesino porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso, pero el día que la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir 'es un asesino', hoy no puedo", dijo entonces el panelista.

"Silvina es una gran amiga. Yo no pagué (la intervención), como no pagó ninguno. Yo no lo puedo nombrar... cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande, porque hasta fui garante de su clínica, imaginate el grado de confianza que tenía", reveló.

Y siguió: "Era un pendejo e hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencuas, pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar, que te va a inyectar muerte".

En la misma entrevista contó que luego, otro médico le extrajo el metacrilato del cuerpo y que le contó que era "como estar cortando una botella de plástico".

