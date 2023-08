El candidato a presidente Javier Milei se reunió con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y les aseguró que, si él es electo presidente, hará un ajuste fiscal más duro del que organismo le pide al gobierno actual, levantará el cepo cambiario, abrirá la economía en detrimento de la industria nacional, impulsará una reforma laboral, cerrará ministerios y promoverá una reforma monetaria para terminar con la regulación del Banco Central, es decir que dolarizará.

Todas las promesas que el líder de La Libertad Avanza dispara en los programa de radio o TV lo inviten -y en los que se le advierte sobre el estallido económico, social y político que podrían producir- fueron formalmente puestas sobre la mesa virtual de Rodrigo Valdés, el titular del director del Hemisferio Occidental del FMI.

A través de un comunicado, el organismo multilateral reconoció que el encuentro tuvo lugar esta mañana por videoconferencia y que se trató de “una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina”. También para “entender” cuáles son las “prioridades de política económica" que Milei impulsaría en caso de ganar las generales de octubre, agregó.

Ni los funcionarios del FMI ni sus voceros hicieron trascender los pormenores de la charla que duró una hora y media.

Quienes sí lo hicieron fueron los voceros de La Liberad Avanza al detallar el paper elaborado por Milei y su think tank menemista: Roque Fernández (exministro de Economía de Carlos Menem), Carlos Rodríguez (ex viceministro de Fernández y de Menem) y Darío Epstein (ex funcionario de Fernández, Rodríguez y Menem).

"Desde La Libertad Avanza se les hizo conocer el conjunto de reformas que se harán en caso de acceder a la presidencia", se informó públicamente y se desgranó el punteo de iniciativas:

Importante ajuste fiscal , más importante que el exigido por el propio FMI.

, más importante que el exigido por el propio FMI. Unificación de los tipos de cambio .

. Cerrar el déficit financiero, vía reducción de gastos .

. Abrir la economía .

. Un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, si no la política a través de una profunda reforma del Estado .

. Impulso de una modernización de las leyes laborales .

. Promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central.

Luego, a través de las redes sociales, Epstein contó que durante la charla “el FMI explicó la naturaleza del acuerdo actual y fecha de vencimiento”, y reveló que la respuesta de Milei a esa información habría sido: “Nosotros no vamos a defaultear ni al FMI ni la deuda soberana”.

El FMI oyó cada propuesta con sus fundamentos y luego, en su comunicado oficial, aclaró que “la reunión es parte de contactos regulares y rutinarios del Fondo con una amplio rango de referentes políticos y económicos, que también incluyen a países con programas del FMI, para comprender sus puntos de vista y opiniones sobre los objetivos generales y las políticas clave de los programas respaldados por el Fondo".



Los representantes del organismo acreedor se habían reunido ayer con la candidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien estuvo acompañada por su equipo económico.



La reunión con el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, será la semana próxima pero en Washington, donde tendrá una serie de conversaciones con la cúpula del organismo que el miércoles deberá aprobar un desembolso de 7.500 millones de dólares para la Argentina.