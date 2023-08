”Sé lo que es Newell’s, casi ni lo pensé cuando se dio la oportunida de venir”, reconoció Ignacio Schor, el volante que se sumó como refuerzo y se presentó ayer en el parque Independencia. “Newell’s tiene un cuerpo técnico conocido por tratar muy bien la pelota en su juego”, resaltó el ex Platense. Hoy Gabriel Heinze define el equipo que el lunes debuta en Copa de la Liga y Schor tiene chances de ganarse un puesto en el mediocampo.

“Cuando se dio la oportunidad de venir a Newell’s hablé con varios jugadores (entre ellos Jerónimo Cacciabue, hoy en Platense) que se formaron acá y los llené de preguntas. Me dijeron que se vive el fútbol de una manera muy pasional y única. Me tocó jugar contra Newell's y sé que es una gran institución. Incluso ascendí con Platense (partido ante Estudiantes de Río Cuarto en el 2021) en un partido que se jugó en el Coloso y siempre la vi como una institución muy linda”, consideró ayer Schor. Y sobre Heinze, el volante destacó: “Me gusta mucho la manera en que entrena, los movimientos y claramente el trato del balón que tienen sus equipos. Me dan ganas de aprender mucho”.

Newell’s contrató como refuerzos, por ahora, a Schor, el lateral Augustro Schott y el zaguero colombiano Carlos Ordóñez. Pero solo Schor tiene posibilidades de jugar de titular el lunes en el debut en Copa de la Liga el lunes a las 20.30. “Puedo jugar de de extremo o de volante por cualquier banda. Pero si el técnico me pide jugar en otra posición lo haré”, aclaró el ex Platense.

En cuanto a la búsqueda de un delantero, la dirigencia pretende al paraguayo Marcelo Pérez de Sportivo Luqueño. Los leprosos ofrecen un millón de dólares por la mitad de su ficha, aunque también es pretendido por Huracán e Independiente. Los guaraníes desestimaron la primera oferta de los leprosos.

Respecto al equipo que debutará ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Heinze duda entre la presencia de Ramiro Sordo o el estreno de Schor. El equipo probable es con Hoyos; Mosquera, Velazquez, Ortiz, Luciano;, Sforza, Gómez, Ferreira; Aguirre, Recalde, Sordo o Schor.