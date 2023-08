La defensa de César Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, Chaco, puso en duda la hipótesis fiscal sobre la escena del crimen de su esposa y planteó ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la posibilidad de que la joven se pudo haber ido por sus propios medios de la casa de sus padres por una "puerta lateral" que la cámara de seguridad no captó.



En tanto, la Cámara resolverá el martes próximo la confirmación o el rechazo a las prisiones preventivas de Sena hijo, imputado por "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", y de los cuatro detenidos por "encubrimiento agravado".



Desde este miércoles, los jueces Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Ernesto Azcona escucharon las presentaciones orales de las tres defensas oficiales de Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso, y la abogada particular de Gustavo Melgarejo, Mónica Sánchez.



Mientras que la abogada Gabriela Tomljenovic --que asumió hace pocos días la defensa de César Sena-- también hizo la propio ante los magistrados.



"Invité al Tribunal a que mire y revise el frente de la casa (de los Sena) que cuenta con dos portones que cada uno de ellos tienen una puerta peatonal con apertura independiente y la puertita del lado izquierdo no se ve desde la cámara. Por lo tanto expliqué que bien podría haber ocurrido que ella, luego de una pelea en la que César tuvo los arañazos, pudo haberse retirado por ese portón lateral", dijo a Télam la letrada.



Además, Tomljenovic expuso ante la Cámara que "si verdaderamente existía un plan, un acuerdo de voluntades desde mayo para matar a Cecilia, por qué hubieran elegido como lugar para hacerlo su casa, que es un lugar al que tenía acceso muchísima gente".



"¿Por qué hacerlo y dejar supuestamente el cuerpo de Cecilia en un horario en donde todos los viernes una persona iba a planchar? De hecho estuvo planchando ese día más de una hora. La propia Marcela Acuña (madre de César y detenida en el marco de la causa) le abrió la puerta y se retiró con Emerenciano Sena (padre del principal imputado, también detenido) quedando esta persona planchando. No encuentra ningún tipo de lógica que ellos se hayan ido y hayan dejado a esa persona sola sabiendo que había un cuerpo en la casa", consideró.



La abogada también criticó la hipótesis del Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, respecto de que César fue "el viernes 2 de junio a la tarde para el campo a quemar el cuerpo".



"La misma fiscalía posee un informe de un experto en la materia donde se dice que el mínimo de tiempo para quemar un cuerpo es de entre seis a once horas y un máximo de quince con fuego permanente y ellos estuvieron una hora en el campo. Nada tiene lógica", indicó.



Tomljenovic también se refirió al hallazgo de sangre de Cecilia en unos muebles donados por la familia Sena que "puede dar lugar a diversas interpretaciones como por ejemplo lo que declaró el médico de Cecilia, que en 2019 lo consultó por primera vez por hipermenorrea, que es un abundante sangrado menstrual".



"En enero de este año le hizo una consulta por ese mismo inconveniente, o sea que ella hacía más de tres años que sufría de esto. Después el fiscal replica y dice 'ah bueno todas las mujeres si saben que tienen ese problema van a usar protector diario'. Si tenés hipermenorrea el protector diario no te sirve de nada", expresó.



Las defensas de los acusados por el encubrimiento también realizaron distintos planteos en la apelación de las preventivas.



Por su parte, Nahir Barud, abogada que se constituyó como querellante por el Estado chaqueño, rebatió las posiciones defensistas, al valorar "el contexto de violencia de género, la descripción de la vivienda y dónde se llevó a cabo el hecho y la relación jerárquica entre Obregón y González con Acuña, Emerenciano y su hijo", entre otras pruebas.



Los jueces pasaron a un cuarto intermedio para el próximo martes por la mañana con la decisión sobre los distintos planteos.



El 4 de agosto, el juez de Garantías Héctor Sandoval ya había confirmado las prisiones preventivas de Emerenciano y Acuña.



Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.



Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 de ese día en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.



De acuerdo con la causa, su cuerpo habría sido trasladado por Gustavo Obregón -colaborador de la familia Sena y detenido como "encubridor" del crimen- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada.



Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a uno de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena