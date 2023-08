“Lo primero y más importante es que el peronismo está unido”. Esas son las palabras con las que los dirigentes de Unión por la Patria de Chacabuco explican el triunfo de la fuerza liderada por Diego Golía en las últimas PASO. Con el antecedente de iguales victorias en 2015 y 2019, la oportunidad de no repetir una derrota en las generales descansa en el desgaste de la gestión radical de Victor Aiola, envuelto en denuncias de corrupción que lo obligaron a correrse de la reelección, y un fuerte peso de La Libertad Avanza que hoy podría hacerse de dos concejales de los nueve que se renuevan.

A nivel local, Golía ganó su interna holgadamente, con 12.056 votos. Sumando lo obtenido por su competidor, Martín Carnaghi, el peronismo alcanzó los 13.543. El segundo candidato más votado es Alejo Pérez, el hombre de Aiola, pero que apenas cosechó 6.389 adhesiones, lo que le permitió vencer en su interna al candidato bullrichista, Fabio Di Palma, que quedó a cuatro votos de los 3 mil. Así, Juntos por el Cambio en su conjunto sumó 9.385 votos, cerca de 3.500 menos que UxP.



Las complicaciones de Aiola aparecieron en la gestión por denuncias por corrupción que datan de 2017 y 2018, pero se profundizaron este año por una seguidilla de hechos entre los cuales se destacan dos: una causa por facturación trucha que derivó en la salida del gobierno de, entre otros, el Secretario de Servicios Públicos, Juan Carlos Gómez; y el escándalo tras una investigación de la Justicia Federal de Junín por venta de drogas desde un calabozo en la comisaría local. El comisario renunció, pero Aiola podría haber pedido, entre otras medidas, la remoción total de la cúpula policial y no lo hizo.

Con este escenario, el mandatario radical decidió no predentarse a la reelección y depositó su confianza en Perez, titular del bloque de concejales de JxC. El apoyo a Pérez, según cuentan en el peronismo local, despertó más rispideces que unidad para el radicalismo, porque el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Herrera, también quiso jugar, con el apoyo de la militancia de la UCR. Perez proviene del sector privado.

En ese marco, las decisiones de Aiola durante estos meses fueron contradictorias. Apoyar a Pérez podría ser una de ellas, aunque también le señalab haberse mostrado cercano al titular de la UCR Provincia, Maximiliano Abad, quien cerró un acuerdo con Patricia Bullrich, mientras que Aiola se encolumnó con Horacio Rodríguez Larreta.

Las derrotas del Jefe de Gobierno porteño a nivel nacional y de Diego Santilli en la tira provincial, hicieron que al momento de la integración de las listas Aiola quedara en el séptimo lugar. De repetirse los resultados de estas PASO, JxC sólo podría hacer de seis bancas para la Cámara Baja bonaerense, por lo que el dirigente boinablanca podría perder el municipio y quedarse afuera de la Legislatura.

El rol de Golía y el factor Milei

Darío Golía es vicepresidente de Trenes Argentinos y ya fue intendente entre 2003 y 2011, momento en el que dio el salto a la Legislatura bonaerense como diputado. En 2015 intentó ir por la Municipalidad nuevamente, pero cayó en la oleada de Cambiemos y perdió contra Aiola por poco menos de mil votos.

Según dicen en el peronismo local, “es una gestor reconocido por la gente”. Por ejemplo, en lo que respecta a viviendas, un claro faltante en la actual gestión radical, el titular del PJ creó un fideicomiso por el cual adquirió y entregó 1.200 terrenos y se construyeron 650 viviendas en un año durante sus ocho años de gestión.

La unidad quedó a su cargo en 2021, lo que llevó al peronismo a quedar en las puertas de la victoria, ya que perdieron por sólo ocho votos con Golía a la cabeza.

El candidato es primo del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En 2017 se distanciaron porque Domínguez apoyó a Florencio Randazzo contra Cristina Fernández de Kichner y Golía se quedó en Unidad Ciudadana. Pero para estas elecciones, Tomás Domínguez, hijo de Julián y al referente del espacio La Casa de Todos, es candidato a concejal en la lista de unidad.

Si bien UxP viene de obtener un claro triunfo en las PASO, el objetivo es que no se repita lo sucedido en 2015 y 2019 cuando luego el radicalismo ganó en las generales. Pero una de las grandes diferencias es que en estos comicios compite La Libertad Avanza, con el dirigente rural José Luis Tedesco. Los libertarios cosecharon 5.574 votos. Sólo 815 sufragios menos que Pérez.

Este escenario muestra la enorme fuga de electores que tuvo el oficialismo local en manos de la fuerza de Milei. Mientras que en 2021 JxC se había hecho con 14.112 votos, esta vez, como espacio, llegaron a sólo 9.385. Teniendo en cuenta que en 2021 la lista liberal encabezada por José Luis Espert estuvo en algo más de 1.800 votos, hay una gran cantidad de vecinas y vecinos que en su momento optaron por Aiola que esta vez apostaron por LLA.

Una cuestión de contraste

Javier Estévez, presidente del bloque de UxP en el Concejo Deliberante y fiel ladero de Golía, explica a Buenos Aires/12 que la solidez del actual frente ganador se dio en la previa de los comicios legislativos del 2021. El Partido Justicialista, La Cámpora, y la Corriente Nacional liderada por Cristina Álvarez Rodríguez, entre otras agrupaciones, trazaron un camino que los llevó a estar al filo del triunfo en las últimas elecciones generales. La unidad continuó y hoy Golía duplicó en votos al candidato que compitió por el larretismo.



Javier Estevez, presidente del bloque UxP de Chacabuco

“La de Aiola es una gestión agotada, donde hubo allanamientos a la Municipalidad, algo histórico para el pueblo, con ex funcionarios que seguro en estos meses estarán imputados”, remarca. Además, no se olvida del caso de la concejala cambiemista Silvia Gorosito que debió renuncia luego de sus publicaciones negacionistas que afectó la imagen de la Municipalidad. "A un enorme sector de la sociedad le dolió".

A nivel provincial y nacional, Axel Kicillof y Sergio Massa fueron los candidatos más votados. Aunque hay que destacar que el libertario Javier Milei quedó a menos de 300 votos del ministro de Economía. De todas formas, en lo que respecta a fuerzas políticas UxP se ubicó primera con 10.571 votos y JxC segunda con 9.350.

Para Kicillof el escenario fue más cómodo, ya que casi duplicó en votos a los otros dos candidatos más votados: Santilli y Píparo.

El reconocimiento a la gestión del actual gobernador llegó, según explica Estévez, por materializar todo lo que Aiola no hizo. Por un lado, el intendente no llevó adelante ninguna política vinculada a la construcción y entrega de viviendas. Incluso, en su visita a Chacabuco, Kicillof contó que se ofrecieron cien viviendas al intendente pero que desde la Municipalidad debían gestionar los lotes. Eso no se hizo.

A su vez, “rechazaron firmar el convenio por el Plan Qunita, no se incorporaron al Programa Puentes, y no quisieron que se construya la Casa de la Provincia”, relata el concejal peronista.

De todas formas, la Provincia llevó adelante obras como la ampliación del Hospital Municipal con la construcción del ala materno infantil, la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud en el Barrio San Cayetano. Incluso, la diputada de La Cámpora, Micaela Olivetto, gestionó la entrega de tres combis que posibilitaron la conexión de las localidades de Rawson, Castillo y O’Higgins tener un transporte zonal para que, por ejemplo, jóvenes puedan viajar a estudiar, se trasladen eventos culturales, y también equipos que compiten en torneos bonaerenses.