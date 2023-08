En momentos donde el equipo se reorganiza para suplir salidas relevantes, Central sale a la cancha a iniciar una nueva temporada con expectativas moderadas. Miguel Russo ya no tiene a Alejo Veliz, los refuerzos están aún por llegar y lo que ofrece esta tarde el canaya ante Atlético Tucumán en el Gigante de Arroyito no tiene mayores novedades más allá de la aparición entre los suplentes de Maximiliano Lovera, habilitado anoche en la Asociación del Fútbol Argentino.

Jugar sin Alejo Veliz, transferido a Inglaterra, será el gran desafío que afrontará Central en la Copa de la Liga que inicia esta tarde ante Atlético Tucumán. Su reemplazante será alguno de los suplentes que tuvo el goleador canaya: Octavio Bianchi y Luca Martínez Dupuy, aunque el ex All Boys asoma con quedarse con el puesto. El refuerzo que llegó para jugar en ataque es Lovera y con solo tres días de entrenamiento en Arroyo Seco hoy no tiene muchas chances de ser titular, aunque sí de estar entre los relevos. Lovera no hizo fútbol ayer por la tarde para los titulares porque no estaba habilitado pero anoche llegó la documentación y el delantero podrá estar entre los relevos en la primera fecha del torneo.

De los titulares del torneo pasado hoy se ausentan por lesión Damián Martínez y Francis Mac Allister. Ismael Cortez jugó por derecha en defensa y le gana el lugar a Ulises Ciccioli, en otras de las incógnitas de Russo. Central terminó la Liga Profesonal sin perder un solo partido de local, ganó la mayoría, y pretende conservar ese nivel incluso a pesar de los problemas que tuvo el entrenador para encontrar el once titular. Es que el equipo se reencuentra con los hinchas luego de una frustrante eliminación de Copa Argentina ante Chacho For Ever. En la urgencia por encontrar titulares le llega el momento a O’Connor.

Atlético Tucumán viene de una floja participación en Liga Profesional y se propone recuperar el lugar de protagonismo que tuvo el año pasado, incluso con chances de ser campeón en las últimas fechas. El partido tiene sus entradas agotadas por los socios canayas y se podrá seguir desde las 16.15 por ESPN Premium.

Central: Broun; Cortez, Mallo, Quintana, Alan Rodríguez; Giaccone, Ortiz, O’Connor, Campaz; Malcorra; Bianchi o Martínez Dupuy. DT: Miguel Russo.

Atlético Tucumán: Marchiori; De la Fuente, Flores o Cabral, Romero, Orihuela; Tesuri, Adrián Sánchez, Pereyra, Carrera; Coronel, Estigarribia. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Cancha: Central.

Hora: 16.15.

TV: ESPN Premium.