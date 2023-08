Marcos Quijada (Dodge) pulverizó esta sábado los relojes y concretó el tiempo más veloz en la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde este domingo se correrá la décima fecha del calendario, última de la etapa regular antes del comienzo de la Copa de Oro.

El joven piloto de Escobar, de apenas 20 años, sorprendió al parque de la categoría y estableció un rápido registro de 1m30s361, a un promedio de 224, 739 kilómetros por hora, y dejó atrás el récord del circuito 12 que había concretado el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) en octubre de 2020 con 1m32s335.

El bonaerense, del equipo Uranga Racing, aventajó por medio segundo a Santiago Álvarez (Dodge), que largará adelante en la segunda serie, y por 629 milésimas al correntino Humberto Krujoski (Dodge), que liderará la tercera manga.

“Estoy muy contento, no puedo pedir más. La pista se iba secando y el auto funcionó de diez, pese a que el primer entrenamiento me lo perdí y recién pude girar en el segundo en un autódromo que no conocía. Se lo dedico a mi viejo, vamos a ir por todo, como él me enseñó, a cerrar un gran fin de semana”, dijo en Campeones Radio Quijada, quien lleva solamente nueve carreras disputadas en la máxima categoría automovilística local.

En tanto, el arrecifeño Canapino, quien está cumpliendo su primera presentación en la temporada, tras intervenir todo el 2023 en el IndyCar, no pudo concretar buenos registros y se ubicó 48vo con problemas en el cable del acelerador.

Las tres series del TC se disputarán el domingo a las 9.30, 10.00 y 10.30, a cinco vueltas cada una. La final se iniciará a las 13.25, a 25 giros o 50 minutos de duración.