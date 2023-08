La Selección española de Fútbol se consagró campeona en el Mundial Femenino de Fútbol, tras vencer 1-0 a Inglaterra, pero los que sucesos machistas que rodearon la coronación generaron reacciones diversas en los espectadores alrededor de todo el mundo. Desde un beso en la boca a una jugadora, por parte de uno de los dirigentes, hasta discusiones por el uso del lenguaje inclusivo.



Todo comenzó minutos después de que las dirigidas por Jorge Vilda gritaran campeonas luego de vencer a la selección inglesa con un golazo de Olga Carmona, en el minuto 29 de la primera parte. En la euforia de los festejos, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tomó de la cara a la jugadora Jennifer Hermoso y le dio un beso en la boca.

Las imágenes del gesto de Rubiales fueron transmitidas en vivo y en directo y recorrieron el mundo, generando diversas reacciones. Consultada respecto a lo ocurrido, la futbolista que llevó la camiseta número 10 de España durante el Mundial reconoció que "no me ha gustado”, aunque no quiso ahondar en el tema para no opacar el momento histórico de su equipo.

Sobre el título logrado, Hermoso sostuvo que “llevábamos muchos días intentando imaginar, pero no somos conscientes que somos campeonas del mundo, es la mejor sensación que he vivido con el fútbol, hemos jugado como hemos querido y hemos ganado el torneo”, aseguró.

¿Campeones o campeonas?

La selección femenina de fútbol de España pasó este domingo a la historia, bordando la primera estrella en su camiseta. El golazo de Olga Carmona, en el minuto 29 de la primera parte, provocó la reacción de la selección inglesa que, aún así, no pudo contra el muro defensivo español, que resistió ocasiones de verdadera tensión hasta alzar la victoria.

La final del Mundial tuvo en vilo a lxs aficionadxs siendo trending topic en las redes sociales, donde lxs usuarios tampoco dejaron pasar las declaraciones del entrenador español, quien utilizó el género masculino para referirse al triunfo obtenido. "Somos campeones del mundo", dijo Vilda al ser entrevistado en la TV.

Casi de inmediato, su comentario generó cientos de reacciones y comentarios que le recordaron al DT de La Roja femenina que "el lenguaje sí importa." Y le explicaron que "las protagonistas son ellas, las jugadoras".

Éste fue el primer título conseguido por La Roja a nivel femenino y la conquista generó una revolución en España. El conjunto ibérico había llegado como animador, pero en la previa no era uno de los principales candidatos. Sin embargo, a medida que fue avanzando en el torneo confirmó su nivel al punto de jugar los siete partidos y vencer en el más importante.

Cabe recordar que España es la vigente campeona mundial femenina en las categorías Sub 17, Sub 20 y Mayor, un mérito que ningún país pudo lograr hasta el momento a nivel femenino.

Otras denuncias

Éste no es el primer escándalo que rodea a la selección española femenina de fútbol que se ve envuelta en un escándalo. Recientemente, se conocieron los detalles del calvario que vivieron las jugadoras hacia algunos años bajo la dirección de Ignacio Quereda.

El entrenador, que estuvo al mando durante 27 años, debió dejar su cargo en 2017 por la presión ejercida por las propias futbolistas tras el Mundial de Canadá, donde no pasaron de la fase de grupos.

Aquella polémica salida de Quereda fue entre acusaciones de maltrato psicológico y abusos que ahora quedaron al descubierto en el libro No las llames chicas, llámalas futbolistas, de la periodista Danae Boronat.

“Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo” y “A ti lo que te hace falta es un buen macho” son algunas de las frases que le había dicho este entrenador a sus jugadoras. “Me pellizcaba el culo y me decía: ‘¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?”, comentó otra de las víctimas, dando cuenta de los repudiables modismos que tuvo este DT entre 1988 y 2015.

Todo quedó al descubierto en este libro en el que se intenta explicar que significa ser mujer y futbolista, donde hay testimonios de grandes jugadoras españolas como Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes, Alexia Putellas, Vero Boquete, Aitana Bonmatí, Nahikari García o Marta Corredera.

La propia Corredera, actual jugadora del Real Madrid, describió uno de esos episodios desagradables con Quereda: “No puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta. ‘¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!’, me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: ‘Ya no lo llevo, ya no me la levantes más’”.

Ya en los ‘90 se habían puesto de manifiesto algunas actitudes machistas que fueron ocultadas por la Federación que encabezaba en aquel entonces Ángel María Villar. Roser Serra, quien fuera arquera del equipo nacional en la Eurocopa 1997, dijo que el DT las maltrataba psicológicamente pero su denuncia pasó desapercibida para las autoridades del fútbol español.

Quereda renunció a su cargo el 31 de julio de 2015 y fue sustituido por Jorge Vilda, quien venía de trabajar con las categorías sub-17 y sub-19, y actualmente sigue como seleccionador femenino de La Roja.