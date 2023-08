Los gigantes del comercio electrónico no paran de crecer. En un mundo en el que las compras on line se imponen con acelerada velocidad, los grandes jugadores del mercado se expanden hacia otras áreas con la fortaleza que les dan sus millones. Y el mundo del entretenimiento resulta tentador para empresas que quieren fidelizar “clientes” y transformarlos en “usuarios” de una plataforma en la que puedan encontrar de todo. No es casualidad, entonces, que la compañía de e-commerce Mercado Libre haya lanzado hace unos días Mercado Play, una nueva plataforma de streaming que se suma a la cada vez más numerosa y voluminosa oferta de servicios de películas y series on line. La flamante plataforma, integrada directamente en la app de Mercado Libre, busca erigirse en una opción para todos aquellos que no están suscriptos a ninguna plataforma, a partir de la gratuidad de acceso que permite.

El desembarco en el mundo audiovisual de la empresa del argentino residente en Uruguay Marcos Galperín no es una estrategia novedosa. En realidad, Mercado Libre puso en práctica el mismo plan que en 2011 instauró con éxito Amazon, cuando el gigante mundial del comercio electrónico lanzó la plataforma de películas y series Prime Video para competir con Netflix. En este caso, Mercado Play parece ir por el mismo camino. La diferencia es que, en un mercado saturado por opciones pagas de contenido on line y bolsillos flacos, el flamante servicio se presenta como una opción gratuita, sin costo para aquellos que quieran acceder a series, películas, documentales, reality shows y contenido infantil.

"Sabemos que una gran parte de los latinoamericanos no está suscripta a ninguna plataforma paga de streaming y ese contexto nos impulsó a desarrollar Mercado Play con contenido curado de los mejores estudios de Hollywood y de la región, sin costo y desde una plataforma que ya les resulta familiar", explicó Luiz Barros, vicepresidente de Entretenimiento y Loyalty de Mercado Libre, al anunciar el lanzamiento. ¿Cómo es, entonces, Mercado Play?

La plataforma audiovisual cuenta, en este primera etapa, con un catálogo gratuito de contenidos pero muy básico, tanto en su oferta como en la experiencia de navegación. Al atravesar la plataforma se puede encontrar un menú de series y películas mínimo (aunque anunciaron “1600 títulos”, no hay disponibles gratuitos más de un centenar en total, que además ya tienen sus años). No hay contenido exclusivo por el momento ni mucho producciones propias. Los estrenos brillan por su ausencia. La app es tan simple que solo se puede buscar contenido en cuatro categorías: “películas”, “series”, “infantil” y “para vos” (una sección en la que el algoritmo te sugiere contenido que puede interesarte a partir de tus visualizaciones previas). No es posible rastrear contenido por directores, actores o géneros. Descargar contenido para verlo sin conexión o guardar contenido en una sección propia para disfrutarlo más tarde son opciones.

Entre las películas para ver, se destacan Perros de la calle, Whiplash, Django sin cadenas, Juegos, trampas y dos armas humeantes, El gran pez, Pandillas de Nueva York, la saga Hombres de negro, Red social, La chica del dragón tatuado, Un papá genial, entre otras. En series, están disponibles La niñera, Broadchurch, The shield o Mr.Bean. Las aventuras de Tintín, Lluvia de hamburguesas y la saga Karate kid sobresalen en la categoría infantil. También hay algunos reality shows (Anthony Bourdain: lo desconocido, Esta casa era una ruina) y documentales del mundo animal como Alaska: el reinado helado de la tierra. No hay mucho más.

Si la oferta de contenido es limitada (en volumen y calidad) y la navegación no ofrece demasiadas posibilidades de búsquedas, la experiencia de visionado de Mercado Play no es mucho más placentera. Al tratarse de un modelo de financiamiento a través de publicidades, los anuncios irrumpen en la pantalla cada 10 minutos, sin importar la duración del contenido que se está viendo ni mucho menos el momento narrativo de la serie o película. Una experiencia mucho más invasiva -incluso- que el modelo televisivo, que tal vez sea más tolerable para quienes nunca estuvieron suscriptos a una plataforma, pero difícil de digerir para quienes se acostumbraron a consumir contenido audiovisual sin publicidades ni cortes comerciales abruptos impuestos por terceros. Es el costo que deben pagar los usuarios para acceder a contenido gratuito.

Por ahora, la posibilidad de acceder a Mercado Play es únicamente por medio de la app de Mercado Libre. Según informaron desde la compañía, el servicio gratuito basado en publicidades asumirá en el futuro la posibilidad de ser un “integrador del catálogo de otras plataformas de streaming líderes en el mundo como Disney+, en una primera etapa, y Star+, HBO Max y Paramount+, en una segunda etapa. De esta forma, los usuarios de Mercado Libre podrán encontrar en un solo lugar tanto el contenido gratuito como el de todas esas plataformas, a las cuales se pueden suscribir de forma directa y a precio promocional desde la app o la web". En la actualidad, Mercado Play permite la posibilidad de acceder a los contenidos de Star+ y Disney+ solo a quienes tengan el Nivel 6 de la plataforma de e-commerce, con un costo mensual promocional de 999 pesos.

Mercado Play se encuentra disponible en Argentina, Chile y México, aunque la compañía anunció que pronto estará accesible en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Una opción que se suma a la oferta de plataformas gratuitas que operan en el país (como Pluto TV, el servicio de Paramount), pero que por el momento resulta limitada y sin otro atractivo que la posibilidad de acceder a contenidos sin pagar un solo peso.