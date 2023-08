Martín, primo querido, me hubiera gustado quedarme a comer juntos, pero justo pintó un desafío con un equipo de los pibes del otro lado de la vía y no puedo dejar a mis amigos sin mis goles (ja, re creído el wacho). Te escribo rápido, antes de que el olorcito a asado me haga cambiar de idea.

Sos mi primo mayor, siempre te re admiré. Me cabe que te vaya bien en la barbería y que labures mucho. Ojalá te puedas comprar la moto, el 110 ese que me mostraste el otro día. Lo que no me cabe tanto es que hayas dejado la facu. Tu vieja, cada vez que viene a tomar mate a casa, saca el tema y casi que lagrimea. Dice que ella la tuvo que dejar porque en esa época tenía que viajar hora y media de ida y de vuelta, pero que vos la tenés tan cerca que no hay excusa.

Bueno, corta la bocha. Yo estoy re manija con votar. No veo la hora de votar a Axel y a Massa. A mí Axel me cabe desde el día uno, es un pibe simple, labura un montón y se nota que quiere a la gente. Podría andar en alta nave y anda en el Clio mugriento ese. Acá muchos pibes conocieron el mar estos años, gracias a él. Los hermanos mayores de mis compañeros, que tienen tres o cuatro años más, ¡las bolas! Todavía no lo conocen y andan ahí re gedes. Vos mismo, equipaste la barbería con un préstamo del Bapro. Gracias a eso sos emprendedor. Y yo uso cuenta DNI. La escuela, la dieron vuelta. Tenés que venir a verla. Quedó re linda. Ya no se llueve, no faltan vidrios, hay computadoras.

Sergio en mi casa antes no gustaba (siempre fuimos re de la jefa), pero el chabón puso el pecho en el peor momento de la economía. Y hacerlo cargo de la inflación a él es de gil. No te digo gil a vos, digo que no podés entender la mano sin conocer la historia. Y la historia es que los dólares que hay se los lleva el Fondo Monetario y eso genera inflación. Se los lleva el Fondo porque le debemos mal. Le debemos mal por culpa de Macri y sus amigos que los sacaron del país y se nos ríen en la cara. ¿Eso lo va a arreglar Milei? Ahre.

Massa se preparó para ser presidente desde chico, flasheó siempre con esa. Nadie más entrenado para hacerse cargo que él. No es un berretín, ¿me entendés? ¿Estamos mal? Hay muchas cosas mal, más vale. Pero el chabón, como dice mi viejo, está desarmando la bomba atómica. También dice que el infierno es otra cosa. Es lo que pasó en 2001, por ejemplo. Y las políticas que armaron ese bondi son las que quiere traer de vuelta Milei, porque la convertibilidad y la dolarización son más o menos lo mismo.

El otro día escuché que le preguntaste a mi viejo, para bardearlo, si ahorra en pesos o en dólares porque a vos te cabe la de dolarizar porque, según vos, el peso no sirve para nada. No creas que si dolarizan vas a ahorrar, ni en dólares, ni en figuritas del mundial. Vos ahorrás lo que te sobra al final del mes, mucho o poco, después de comer, garpar tus cosas, cargar la sube y eso.



Sergio Massa

Pero si gana Milei, van a rajar gente de su laburo. Cuando rajan empleados públicos, el bondi no es sólo de ellos, es de todos porque empieza a haber menos guita en la calle, la gente no entra en los negocios, no gasta. El tipo que hoy te pone 2500 pe para cortarse pelo y barba, se lo va a cortar en la casa y esa guita la va a usar para comer o se la va a guardar por las dudas. Entonces, no solo no vas a ahorrar, tal vez tengas que laburar en tu casa, si la tía te deja. ¿Sabés por qué? Porque no hay dólares. Si querés que haya más dólares, no votes a Milei porque quiere dolarizar sin dólares. Para que haya dólares hay que hacer algo piola con el litio, con Vaca Muerta, ese es el futuro que propone Massa.

Lo otro es la facu. Yo quiero ir el año que viene y quiero convencerte de que vuelvas a estudiar, así vamos juntos. Pero ni vos ni yo podríamos garparla si el chabón se mete con la gratuidad, como ya dijo que va a hacer. Mi viejo dice que las ideas de Milei no tienen nada de nuevo, que son viejísimas.

Los tipos que dijo que va a poner a manejar la economía son tan viejos como las ideas que vende, que además son choreadas (tiene denuncias de plagio). Googleá quién es Roque Fernández, quién es Carlos Rodríguez, quién es Diana Mondino. Tienen mil años, son altos garcas. Milei tiene peluca pero no es un Rolling Stone, tiene campera de cuero pero no es un Joey Ramone. No está chapa, está sarpado en careta.

Estás caliente con todo y querés pudrirla, entiendo, pero en política no existen las soluciones mágicas. Si lo llegás a votar y gana, se va a poner todo picante mal y te vas a querer matar. Una vez que empieza el bardo, no sabemos ni cuándo, ni cómo termina. Rescatate, votar no es dar like en Instagram, tiene consecuencias. El problema estos años no fue el peronismo, como dicen en los canales de noticias, sino que faltó peronismo. Vos querés ser feliz. Yo también. “Los días felices fueron, son y serán peronistas”, dice mi viejo cuando abre el segundo o tercer tubo de tinto. Ojalá estén por llegar.

Con esa bronca que tenés, vení a pegarle a la bolsa como hacíamos antes, o salí a correr. En mi equipo vendría bien un delantero que tire la gambeta larga como vos. Vuelvo para la sobremesa y el truco. Esperame y no tiren reyes, que juego con vos.