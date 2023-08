Los asistentes de la escuela N° 1095 “Dr. Luis Chorroarín” (foto) fue víctima de un robo durante el fin de semana que para el establecimiento significó importantes daños y destrozos, además de la pérdida de todos los acondicionadores de aire de aulas y oficinas. Cuando personal de la escuela abrió durante el lunes feriado para dar la copa de leche diaria encontraron las instalaciones destrozadas y el faltante de los equipos de aire acondicionados de todos los salones. La escuela está ubicada en una gran esquina en el cruce de Junín y México, a cuatro cuadras del Distrito Noroeste, tiene una alarma, pero no se activó. Asisten más de 700 alumnos de los tres niveles educativos, con turno mañana y tarde. Las autoridades resolvieron que este martes no se dictarán clases. En torno a los daños, una mamá aseguró que “rompieron los mobiliarios del jardín, y se robaron todo lo que construimos entre la comunidad para que los chicos no tengan frío ni calor. Todos los salones tenían aire. Vandalizaron toda la escuela, es lamentable porque nadie se va a hacer cargo. Como mamá, estas cosas me dan impotencia”, lamentó.