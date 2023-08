El oficialismo se encuentra en un proceso de convocatoria a diversos espacios políticos para ampliar la alianza de Unión por la Patria y, de ese modo, contener el avance de Javier Milei en las elecciones del 22 de octubre, a quién consideran un peligro para la democracia. La noche del domingo 13 de agosto, el candidato a presidente de UxP Sergio Massa, ya había dejado en claro sus intenciones cuando arriba del escenario, tras conocerse los resultados, aseguró que "el próximo gobierno será de unidad nacional", y convocó a "los radicales" y "a todos los sectores del campo popular", a sumarse a su espacio. "Ya lo hizo cuando creó el Frente Renovador bajo esa misma concentración transversal, sumando dirigentes de otras fuerzas además del PJ y lo va a volver a hacer ahora", dicen desde su entorno. En ese sentido, este fin de semana trascendió que ya habría diálogos entre dirigentes de UxP y dirigentes del espacio de los candidatos Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti, entre otros.

Antes de subirse al avión que lo llevó a Washington, Massa dijo en una entrevista que "la identidad plural del gobierno va a ser una marca", y que "sin dudas buscaría un gobierno de unidad nacional e integrar un gabinete con radicales y con peronistas que hoy están en el PRO". "Me gustaría ver en el cuarto oscuro a muchos de los que integraron las listas de de Horacio en JxC el 22 de octubre", remató el ministro candidato en una entrevista y añadió que, por más que no quería dar nombres, "hay dirigentes de otras fuerzas políticas, del espacio de Juan Schiaretti, que no sonaría ilógico que fueran funcionarios de mi gobierno".

Dentro de UxP, hay dirigentes que reflexionan que "es necesario que haya una reacción de la política ante el estupor que provoca la posibilidad de un triunfo de Milei", y que eso puede llegar a generar un acercamiento entre dirigentes, en apariencia, tan distantes como Schiaretti, Larreta, Elisa Carrió y Massa. "Por el lado del espanto se tiene que terminar produciendo el gran acuerdo nacional que pidió CFK en varios de los discursos que dio en el último tiempo". "Tiene que haber un acuerdo ligado a la necesidad de que la clase política de una respuesta institucional frente al avance de un triunfo explícitamente antidemocrático de Milei", puntualizan.

Varios fueron los dirigentes que respaldaron la idea del "gran acuerdo". "Argentina necesita un Gobierno de unidad nacional, porque nos enfrentamos a una situación de un espacio político que viene a romper todas las tradiciones políticas", dijo el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi y adelantó que se promoverá "un Gobierno de unidad nacional al que serán convocados varios sectores, con excepción de quienes tienen una visión autocrática como el sector que encabeza Milei". A él se sumó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que consideró que "hay que dejar de lado las disputas e ir a buscar a los partidos tradicionales para lograr un acuerdo de Estado y vencer a la extrema derecha que representa Milei".



Con Larreta, la pareja de los Massa tiene una relación de larga data. En una entrevista que Malena Galmarini dio antes de las PASO, aseguró que "quiere mucho a Larreta", y que el matrimonio Massa es amigo de él "hace más de 30 años". "No creo que Horacio sea el competidor de Sergio", había remarcado Galmarini. Esta vez, el que habría estado a cargo de tender los primeros puentes entre UxP y el espacio de Larreta, es el vicejefe de gabinete y hombre de confianza de Massa, Juan Manuel Olmos. Sin embargo, cerca del ministro prefieren no confirmar esa información.

En el entorno de Massa recuerdan que, además, el candidato a Presidente tiene "muy buena relación" con gobernadores que son de otras fuerzas políticas como es el caso de Misiones, donde ganó los comicios provinciales Hugo Passalacqua, del Frente Renovador de la Concordia, y Neuquén, cuyo gobernador electo es Rolando Figueroa, del nuevo partido Comunidad. Según cuentan dirigentes provinciales, "Massa bajó la orden a sus referentes en cada territorio para que se junten todos los que estaban separados y haya unificación de las distintas mesas que hay en las provincias". "Todos bajo un solo lema y que trabajen en conjunto. Esa fue la orden", repiten.