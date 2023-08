"La AUH es un derecho, no se puede retroceder en ese derecho, no es un plan o un programita y la tarjeta Alimentar es fundamental también", sostuvo la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, al presentar hoy el Informe Anual 2022 ante la Comisión Bicameral parlamentaria que integran senadoras y diputadas de las distintas fuerzas políticas, en un encuentro en el que se manifestó preocupación por expresiones antiderechos vertidas por el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. A su preocupación se sumaron diputadas y senadoras de UxP y JxC.

La defensora informó que en 2022 se registró "un 53 por ciento de niños y adolescentes bajo la línea de pobreza en Argentina" y que dentro de ese 53 por ciento "hay un 16,5 que con políticas adecuadas podría dejar de ser pobre y un 12,5 que, con políticas inadecuadas, está más cerca de la línea de pobreza y puede sumarse a ese 53 y pasar a ser pobre".

La funcionaria aclaró en ese sentido que no solo trabajan con el 53 por ciento sino "con los que están más cerca y necesitarían duplicar ingresos para no caer en línea de pobreza". "Con la línea de indigencia -indicó- es igual. Hay un 12,7 de niños que son indigentes y dentro de ese porcentaje un 6 por ciento que estaría cerca de poder llegar a la canasta básica alimentaria con políticas adecuadas y viceversa, un 7,6 que con políticas inadecuadas o alta inflación podría pasar a ser indigente".

Graham señaló que el sector que "peor" se encuentra en cuanto a carencias es el comprendido por los chicos y chicas de entre 15 y 17 años, por lo que el organismo que preside viene "reclamando políticas nacionales destinadas a chicos y chicas de 13 años en adelante". Destacó en ese sentido el otorgamiento de la tarjeta Alimentar y AUH, dijo que la Defensoría "influyó mucho" y pidió que "aumente automáticamente la tarjeta Alimentar como la AUH. Añadió que "se pasó de cubrir familias con hijos de hasta 6 años a cubrir familias con hijos de hasta 14 y que el objetivo es llegar a hijos de 17 años".

"El impacto de tarjeta Alimentar es lo que resuelve o no el tema de la indigencia que es la pobreza extrema, que es comer o no comer", remarcó, y agregó que el 23,5 por ciento de los ingresos de quienes reciben la tarjeta Alimentar y la AUH son ingresos no laborales". Por esas razones, la funcionaria recalcó que "la AUH es un derecho, no se puede retroceder en ese derecho, no es un plan o un programita y la tarjeta Alimentar es fundamental también".

Victoria Morales Gorleri, diputada de JxC por CABA, declaró que "hay preocupación como Nación" y por "la defensa de nuestros niños" y señaló que se han "escuchado distintas cuestiones de candidatos que nos preocupan" en alusión, aunque sin nombrarlo, a Milei y su propuesta de reducir o eliminar derechos obtenidos y la posibilidad de debatir la venta de niños.

"Estamos en un momento bisagra de esta Nación y ojalá todos los que venimos trabajando fuerte por los derechos de la infancia no nos durmamos, nuestros chicos nos necesitan", dijo Gorleri, y sostuvo que, aunque desde la oposición objetan algunas políticas oficiales, la postura común ahora debe ser el rechazo a posiciones extremistas. Es un tema que cruje en Argentina, que duele como Nación y hay mucho para crecer y avanzar", resaltó la diputada de PRO.

Desde el oficialismo, la diputada de UxP, Paola Vessvessian, fustigó las expresiones de Milei contra el lema "donde hay una necesidad, hay un derecho" y afirmó que es "obligación" de los funcionarios públicos "defender esos derechos obtenidos para la niñez". Vessvessian llamó a la unidad con JxC en ese sentido al señalar que "más allá de las diferencias que podamos tener, los derechos conquistados no lo podemos perder porque a una persona que tenga alguna intencionalidad política se le ocurra".

"A veces dicen que muchas de las cosas que se propone (Milei) no se van a poder llevar a cabo, pero con que haga el 0,01% de eso vulneraría todos los derechos, sobre todo de los más indefensos, los niños y los adultos mayores nos merecemos un repensar que nos está pasando", recalcó. La legisladora del oficialismo aclaró que "no se trata de cualquier modelo, o cualquier forma, si no la que es respetuosa de los derechos".

"Defendemos lo público, ¿hay errores?, hay errores, ¿hicimos cosas mal? hicimos cosas mal, pero nunca dañando al otro. Yo creo que donde hay una necesidad hay un derecho, y es obligación nuestra que ese derecho se cumpla", insistió.

La presidenta de la comisión, Clara Vega (Cambiemos Fuerza Cívica La Rioja), coincidió con sus pares y destacó la necesidad de trabajar en conjunto para desafíos futuros.