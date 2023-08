Mario Esquivel tenía 49 años. El domingo a la madrugada circulaba en el asiento trasero de un Suzuki Fun que conducía su yerno, junto con su esposa y su hija. Al cruzar la intersección de Brasil y Mendoza fueron sorprendidos por un vehículo que los embistió y que, según denunciaron, corría picadas con otro auto en ese momento, que se dio a la fuga. Mario murió en el momento. Desde Fiscalía indicaron que no se descarta nada, pero al momento "no surgen elementos de la intervención de otro vehículo además de los dos que colisionaron". La familia está desesperada y pidió testigos, además del aporte de las cámaras de seguridad de la zona, para demostrar lo que afirman.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.10 del domingo y el resto de los ocupantes del auto también sufrieron heridas por las que debieron ser hospitalizados. Alexis Sala, yerno de Mario, relató en Canal 3 que circulaban por calle Brasil y el semáforo en la esquina de Mendoza estaba intermitente. “Frené y no había nadie. Cuando cruzamos se vienen cuatro luces y nos impactan. Bajé del auto y salí. Eran dos Peugeot”, aseguró el muchacho. Además, dijo que de uno de los autos -supuestamente un 206- descendió un acompañante que se dio a la fuga, pero se quedó el conductor. El segundo vehículo se fue, según indicó.

El caso está siendo investigado por la fiscal Mariana Prunotto. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que "de las pericias accidentológicas primarias no surgen elementos de la intervención de otro vehículo además de los dos que colisionan en la intersección de calles Brasil y Mendoza, donde había semáforo intermitente y la prioridad de paso es de calle Mendoza". Además, indicaron que "el conductor del vehículo que circulaba por calle Brasil manifiesta que el otro auto venía corriendo picada, pero por el momento no hay indicios que lo corroboren". Sí se advirtió que "hay huella de frenada del vehículo involucrado, por calle Mendoza". Ya que "en la zona no hay cámaras, se solicitó se haga relevamiento de las existentes por la traza de calle Mendoza para determinar la velocidad del vehículo y si hay algún elemento objetivo que determine que hubo otro vehículo involucrado". También detallaron que "la colisión se dio pasando la intersección de ambas calles". Aún resta realizar la pericia accidentológica para determinar la mecánica del hecho.

Por su parte, la familia de la víctima está desesperada. “Queremos justicia por mi papá, él no se merecía esto. Que se hagan cargo de lo que hicieron”, reclamó la hija, que también tenía heridas y aún se sentía mareada por lo vivido. “Mi mamá está peor, no sé puede mover”, agregó frente a las cámaras. “Fue cerca de las 3.10, porque yo escuché a la médica cuando me atendía que dijo que eran las 3.21", agregó.

La familia, por dichos de testigos, asegura que venían corriendo picadas, que ya habían dado cuatro vueltas por el mismo lugar y en la quinta pasó esto”. Además, denunciaron que el titular del auto que quedó en la escena del hecho es “es sobrino de un policía” y por eso “había más de 20 comandos y se lo llevaron en una ambulancia, aunque no estaba herido”. Y aseguraron que “en un parte policial está mal anotada la patente", por lo que preguntaron si "¿se equivocaron o están escondiendo algo?”.

En tanto, vecinos de la zona dijeron que las picadas son habituales allí, sobre todo los domingos a la tarde noche.