El viernes pasado comenzó la Copa de la Liga Profesional. Y como es tradición en “Peligro de Wolf” al inicio de cada campeonato, nombraremos a la mayoría de sus protagonistas.

Lo que no podemos sacarnos de la cabeza son los resultados de las PASO del Domínguez 13. Sorprendió a todos el candidato de Cabellos despeinados y Cejas pobladas que se hace llamar León. No sé si fue Gallardo su triunfo con una Bochi de votos de ventaja, Pérez sí fue un Schott para muchos, un Palazzo para los encuestadores y en su búnker se festejó como si hubieran ganado el Lotti. Ganaron en Córdoba, en Mendoza, en todas las Villalba, dieron Batallini en todo el país y obtuvieron un triunfo Redondo. Por eso los militantes que Adoryan al libertario estaban Alegre y cantaban: “Si lo tiran a Milei al Pombo va haber Colombo” y “La Castro tiene miedo, la Castellani tiene miedo”. Me dio Reasco el resultado, sus propuestas parecen puro Canelo, no Toledo sus propuestas de tirar por la Taborda tantos derechos Piris debo aceptarlo porque así es la Democracia.

Yo voté en el Barrios de Flores, frente al Hospital Piñeiro, después de un Longo tiempo de hacer la fila. Cuando llego, el presidente de Meza, un tal Kranevitter, medio Gordillo con cara de Alemán, me responde: “Aquino vota”. Me había equivocado de cuarto oscuro. Por fin voté a Moreno quien finalmente no alcanzó el Pizzini mínimo del 1,5%.

Tras una interna sin Paz, a la lista Amarilla de Larreta y su Escudero Morales le fue para el Ortíz y se quedó con la Espínola al perder contra Bullrich, que sigue en Carrera y tendrá el Ocampo libre que le dejó el pelado.

También para los de Massa que esperaban un Torrent de votos, el resultado fue un Valdez de agua Frías.

Mi Soñora no votó en Cavani sino en Zárate. Se fue a un Barovero, pidió una Jara de Minervino Bianchi, se Manyoma de un Pratto de fideos Vicentini (parece que tenía Ambrogio) y me llamó, no estaba Cabrera como yo, al contrario, me dijo:

- “Benítez a festejar”

- Perelló no lo voté.

-Se acabó la mano Blandi

-Boselli sabes a veces es peor el Remedi que la enfermedad. Que está más Loco Palermo que una Cabral, y cómo le da al Picco, le va a quedar la voz Roncaglia de gritar tanto, diciendo una Sández tras otra sin ponerse Rojo. Porque para mí no entiende una Gómez de nada Y no me importa si dice que duerme con sus 4 Perruzzi. Lo que me preocupa es que te pinta la vida color de Rossi pero no le importa el Puebla y las Leyes, él se hace el Martirena de la dolarización e idolatra a Méndez y a Mingo Cavallaro, y como la Mosqueira no alcanza, nos va a endeudar hasta el Cuello, nos va a hacer ajustar el Centurión hasta hacernos caer al Pozzo de la Hiper.

- ¿Tenés el Dattola que jugó al fútbol?

-Sí. Como arquero era medio Troncoso

-Ojeda que la verdadera Perea será en octubre. Hay que prestar Atencio, actuar con Cauteruccio.

-No pasa Naranjo. Seguro habrá Ríos de lágrimas en su búnker. Pero si gana me voy a vivir a la Luna

-Bueno, Tesuri. No Nuss peleemos por política. Prepará la Paiva que voy para allá, nos tomamos un mate y nos comemos a Besozzi.

-Dale.