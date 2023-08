La fiscala penal Mariana Torres imputó a nueve hombres de entre 22 a 39 años como coautores del delito de tentativa de robo en poblado y en banda bajo la presunción de que alentaban el saqueo de un supermercado de la ciudad de Orán. Los acusados permanecen detenidos y no serían residentes de aquella localidad, ya que tienen domicilios en la ciudad de Salta.



El Ministerio Público Fiscal de la provincia informó que el jueves de la semana pasada, alrededor de las 21, la Policía fue alertada de la presencia de un grupo de personas que caminaba por la calle 25 de Mayo de Orán, usando un parlante, y repitiendo la palabra: "saqueo, saqueo”.

El organismo especificó que al llegar la policía, "tres de los sospechosos se encontraban en la puerta del supermercado, mientras que otros seis habían ingresado al establecimiento. Tras ser demorados, se secuestró el parlante empleado".

La fiscala Torres solicitó al Juzgado de Garantías 1 de Orán la ratificación de la detención de los acusados. En su petición "consideró el contexto socioeconómico imperante en el país y el hecho de que en que al momento de ser demorados, éstos carecían de dinero u otro medio de pago, lo que respaldaría la hipótesis de que su presencia en el supermercado estuviera relacionada con intenciones delictivas".

Salta/12 consultó por la situación de las personas privadas de la libertad al Ministerio Público Fiscal pero el organismo sólo confirmó que no tienen domicilio en Orán. Se supo que los acusados cuentan con defensores oficiales.

El abogado Pablo Cardozo Cisneros, de Orán, contó a Salta/12 que fue testigo de aquel hecho por el que luego estos nueve hombres quedaron detenidos. "La información que yo manejo es que las personas no eran de Orán", comentó.

"Había una persona con un megáfono diciendo 'saqueos, saqueos', eso de manera personal lo vi", relató el abogado. Dijo además que observó que se encontraban en "estado de ebriedad" y se dirigieron directamente "al lugar donde estaban las bebidas" en el supermercado. Señaló que esta situación sucedió en la misma fecha en que tuvieron lugar las celebraciones por "la fiesta de la Virgen de Urkupiña" que en la ciudad se "celebraron extensamente", pero desconoce si los acusados participaron de tales festejos.

"Tal vez no tenían la intención directa de saquear o sí porque desconocemos de intenciones, pero no era algo organizado", consideró Cardozo Cisneros sobre lo que observó. "Ha sido como algo espontáneo, salvo por esa persona que a lo mejor se aprovechó de esta situación que básicamente fue derivada como conato de un delito común y no tanto como una organización o una manifestación", expresó. En ese sentido aclaró que el hecho fue "tomado por la justicia como un delito común" y no con la calificación agravada que implicaría el saqueo.

El comisario Miguel Velardez, encargado de prensa de la Policía de Salta, dijo en Radio Nacional respecto a estos detenidos que "quizás producto de estar alcoholizados o porque lo tomaron como una broma, salieron con un parlante a tratar de incitar al resto de las personas a saquear los comercios, a partir de allí quedaron detenidos, siguen detenidos hasta este momento".



"Queda claro que no es una broma, estamos atravesando una situación social bastante compleja en todo el país. Hemos visto que en otras provincias ha habido saqueos e intentos de saqueos. En nuestra provincia no ha ocurrido esto, sí hubo mucha incitación en redes sociales que ya están siendo investigadas", manifestó Velardez. Dijo que no han vuelto a detectar publicaciones de este tipo.

Por su parte, Cardozo Cisneros contó que ese mismo día de las detenciones en Orán, por redes sociales "comenzaron a correr los rumores de saqueo al Mercado de Abasto", ubicado en el barrio Ferroviario de esa ciudad. Recordó que similar situación ocurrió en 2013, "cuando hubo un paro de la policía" y comenzaron a "circular rumores de que había amenaza de saqueo" a ese lugar.



Por otro lado, Velardez dijo además que, a partir de la experiencia de años anteriores, se viene trabajando en intervenciones urbanas para tratar de minimizar el riesgo de saqueos. Especificó que se ubicaron recursos operativos cerca de algunos centros comerciales ubicados en las zonas Norte y Sur de la ciudad de Salta, para que la respuesta sea inmediata.