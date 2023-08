El alfajor triple de dulce de leche que se alzó con el máximo galardón es una receta artesanal de Alfajores Quiero, no tiene conservantes y es completamente casero. El relleno está compuesto por 40 gramos de maní y 40 gramos de dulce de leche, bañados por chocolate semi amargo. Su envoltorio es una bandera argentina que lleva el 10 de Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Yanina Acosta, la creadora del mejor alfajor del mundo 2023, le cuenta a BuenosAires/12 que la creación fue concebida en base a los gustos nacionales. "Lo hice pensando en lo que nos gusta a los argentinos, en lo que consumimos diariamente. Lo creamos referido a la selección Argentina, ya que cuando juega la celeste y blanca, o cualquier partido de fútbol, la gente lo acompaña con algo dulce", afirma.



En el pabellón Dr. Emilio Solanet, en el predio de La Rural, más de 40.000 personas asistieron al II Campeonato Mundial del Alfajor 2023. Allí, durante el 19, 20 y 21 de agosto, más de 70 alfajoreros argentinos, paraguayos, uruguayos, colombianos, brasileños, ecuatorianos, españoles, peruanos, canadienses y estadounidenses expusieron sus creaciones en 19 categorías diferentes, entre las cuales se encontraban, por ejemplo, el alfajor de chocolate blanco, chocolate negro, alfajor simple, triples, tradicional, exótico y maicena, entre otras.

El jurado del evento estuvo a cargo de un panel de expertos, compuesto por chefs, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial, influencers y periodistas que cataron a ciegas cada golosina. Aquellos que obtuvieron la medalla de oro en cada categoría, clasificaron a la última instancia, donde se estableció el ganador total: el triple de dulce de leche de Alfajores Quiero, del municipio bonaerense de Campana, arrasó contra todos y se llevó el trofeo más importante.

Yanina, la creadora de la delicia, destaca que el año pasado ya habían competido en la Rural, y señala que esta vez no fueron pensando en ganar. "Estamos muy contentos, es masivo el apoyo y la cantidad de seguidores que hemos tenido, es algo que no esperábamos. La visualización nos dio, más allá del premio, relevancia y crecimiento. En estos días tuvimos muchísimos pedidos que todavía estamos completando, sinceramente no damos abasto. Esto fue impresionante, estamos trabajando para poder entregarle el producto a todos nuestros clientes. El premio nos abre muchas puertas."

Previo a la competencia, Alfajores Quiero contaba con 500 seguidores de Instagram: hoy tiene 22.500.

Yanina está casada hace 12 años con Maximiliano Santos, que además de ayudarla con los alfajores, trabaja en una empresa. Ambos tienen 37 años y son de Campana de toda la vida. La idea de hacer alfajores nació en julio de 2021, cuando la pandemia imposibilitó que ella continúe con su anterior trabajo. A raíz de ello, transformaron un gabinete de masajes en cocina y comenzaron con la producción casera. Previo a la reciente consagración, el flujo de producción era demasiado leve: "El trabajo era muy tranquilo, de hecho lo hacía yo sola, la semana previa a la competencia había vendido solo una docena de alfajores". En Alfajores Quiero, los campanenses cuentan con once variedades, dos de clásicos y nueve de diversos gustos.

"A mí me encanta mi trabajo, me gusta mucho lo que hago", afirma Yanina y, en el disfrute de su creación, emprende un viaje directo hacia la infancia, ya que desde muy chica fue cercana a las cosas dulces. Para cada evento, fiesta o cumpleaños familiar, la campanense apelaba a sus creaciones para llenar las mesas de sabor.

Luego de obtener el trofeo del Mejor Alfajor del Mundo, Alfajores Quiero posteó en su cuenta de Instagram: "Somos una familia remándola todos los días, y este fue el reconocimiento de tantas horas de insomnio, de inventar, de invertir en cursos (...) un millón de gracias y QUE VIVAN LOS EMPRENDEDORES".

Yanina, al hablar de los emprendedores lo hizo con mayúsculas. En diálogo con este diario, le dejó un mensaje a todos aquellos y aquellas que vuelcan su labor a una creación propia: "Busquen realmente lo que nace del corazón, lo que les gusta hacer, encuentren eso que desean y pueden hacer con sus manos a través de la creatividad. Primero eso, y después lo demás".