Nora Fernández es concejala de Los Altos y hoy su destino, como ya le sucedió en 2022, podría estar marcado nuevamente por la violencia machista, al ser destituida de su cargo. El reiterado pedido, al igual que los hechos de hostigamiento y persecución que se le endilgan es realizado por el presidente del Concejo Deliberante de Los Altos, Carlos “Kiki” Olveira. Desde la Secretaría de Mujeres, Género y diversidad y también la RED de concejalas, salieron a respaldarla.

Las declaraciones cruzadas que hicieron los miembros del Concejo surgieron luego de la denuncia que Olveira realizó públicamente en contra de Fernández por el supuesto acopio de mercaderías para dádivas post elecciones PASO 2023. Aunque, además, hubo una segunda denuncia por peculado, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la Administración Pública, que alcanza también al actual intendente del departamento, Raúl Barot, todos bajo el mismo signo político de Unión por la Patria, por lo que sospechan de una interna feroz, que va más allá de la concejalía.

La misma concejala comentó a la prensa que: “Olveira trabaja desde la arbitrariedad y la fuerza de poder que cree tener. No va por lo legal, siempre va por lo ilícito para salir con todos sus objetivos planeados de antemano y siempre se maneja con gente para hacer patoterismo”. “Necesitaría de cuatro votos, no podría tenerlos nunca, pero el vota dos veces y en caso de empate, el desempata”, dijo en relación con la sesión que podría terminar con la dimisión de Fernández y a la que comprometieron su presencia tanto la secretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Ivana Ibáñez y la Red de Concejalas de Catamarca, buscando de esta manera garantizar el normal desarrollo del ámbito deliberativo y el efectivo cumplimiento tanto de la Carta Orgánica como del Reglamento Interno del CD de Los Altos.

Mientras la edil violentada precisó que “este martes se hizo una constatación en el galpón (en el que el presidente del órgano deliberativo afirma se guardaba la mercadería) y no hay nada. Mañana (por hoy), haré las presentaciones correspondientes con las constataciones de escribano, con vecinos como testigos y un resguardo policial porque se teme ante los atropellos de toda esta gente”, explicó para referirse a las acciones que lleva a cabo para evitar que quién pretende arrebatarle el cargo logre su cometido.

Respaldo

Al respecto y públicamente Ivana Ibáñez, señaló: “Tristemente recibimos estas noticias del Interior de nuestra provincia, de algunos Concejos Deliberantes donde la verdad hay poco respeto por la Carta Orgánica y el Reglamento Interno. No es la primera vez que le sucede a la compañera Nora este tipo de situaciones por parte del actual presidente del Concejo Deliberante, Olveira”, dijo y sumó que el hecho se encuadra dentro de la Violencia Política: “Que se respete la Carta Orgánica y los derechos de la concejala, que se termine de una vez por todas el hostigamiento y la persecución por parte del presidente del CD hacia su persona. Que se visibilicen estas situaciones que estaban naturalizadas y pasadas por alto dentro del mundo de la política. Pueden llegar a la destitución de una concejala cuando la verdad que a las mujeres nos cuesta mucho llegar a lugares de toma de decisiones y poder, y no poder ejercerlo de manera pacífica, tranquila, molesta”. Y para finalizar sentenció que: “Fernández debería poder preocuparse por presentar proyectos para los vecinos y las vecinas y no estar en medio de estas represalias por cuestiones políticas”.

Por su parte, la Red Provincial de Concejalas salió en defensa de la edil de quién aseguran, está siendo blanco de persecución y hostigamiento político en manos de la máxima autoridad del Concejo y sus colaboradores, que hasta derivo en agresiones hacia sus hijas. Al adelantar su presencia en la sesión, expresaron enérgicamente: “Repudiamos estos hechos de violencia política en el Concejo Deliberante de Los Altos, y alertamos sobre una avanzada machista contra las compañeras del interior provincial, en la que se vulneran sus derechos y se impide el libre ejercicio de la actividad política”, cerraron.