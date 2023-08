Este domingo se cumple un año de su primera exhibición pública en el Festival de Venecia, pero Argentina, 1985 mantiene intacta su fuerza para imponerse en cuanta ceremonia de premios le pongan delante. Así lo hizo a fines de mayo con los Cóndor de Plata, donde tradujo sus veinte nominaciones en 15 estatuillas, y también en los Premios Sur otorgados por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de la Argentina en una ceremonia realizada el lunes por la noche en el Teatro Politeama de la Ciudad de Buenos Aires.

La película que recrea lo ocurrido durante el Juicio a las Juntas Militares que encabezaron la última dictadura llegó con el rótulo de principal favorita gracias a sus trece nominaciones, y terminó la velada con diez reconocimientos, incluyendo los más importantes: Mejor Película de Ficción, Director para Santiago Mitre, Guion Original y tres para sus intérpretes. Muy por detrás quedaron El suplente, con tres premios, y Sublime, con dos.

Los reconocimientos locales para Argentina, 1985 son los últimos pasos en un exitoso camino que comenzó con un tour por varios festivales europeos durante el segundo semestre del año pasado (luego de Venecia se exhibió en el de San Sebastián, de donde se fue con el Premio del Público) y continuó con su participación en la terna internacional de los eventos más relevantes de la temporada de premios de Hollywood, incluyendo una nominación al Oscar. Si bien allí no pudo imponerse a la alemana Sin novedad en el frente, el gran cuco de la contienda, sí se quedó con el Globo de Oro y el Satellite Award. En las vitrinas de Argentina, 1985 también aparecen el Goya a Mejor Film Iberoamericano y cinco premios Platino.

Con el actor Martín Bossi como maestro de ceremonia y la conducción musical de Lito Vitale, la gala tuvo sus principales picos de emotividad con los Premios de Honor a la Trayectoria para Mirtha Legrand, Lita Stantic y Jorge Goldenberg. Por fuera de eso, el escenario estuvo monopolizado por las recurrentes visitas de los integrantes del equipo técnico y artístico de Argentina, 1985. Al igual que en los Cóndor, Norman Briski y Ricardo Darín fueron elegidos como Actor de Reparto y Protagónico, respectivamente, mientras que Alejandra Flechner ganó el rubro de reparto femenino (en los Cóndor lo había hecho Laura Paredes). Otra que hizo el doblete con el reconocimiento de la Asociación de Cronistas Cinematográficos fue Pilar Gamboa como Mejor Actriz protagónica por su trabajo en 30 noches con mi ex.

Quien no subió al escenario fue Santiago Mitre. No porque no haya ganado, sino porque está de viaje junto a su coguionista Mariano Llinás. De allí, entonces, que el encargado de recoger las estatuillas a Mejor Dirección y Guion haya sido Peter Lanzani. Además de en la categoría Mejor Película, Argentina, 1985 ganó en Dirección de Arte (Micaela Saiegh), Diseño de Vestuario (Mónica Toschi), Maquillaje y caracterización (Ángela Garacija y Dino Balanzino) y Fotografía (Javier Juliá).

El suplente tuvo la mala suerte de haberse estrenado el mismo año que la producción de Prime Video, por lo que le tocó ser la gran derrotada al quedarse con tres premios sobre once nominaciones. La película de Diego Lerman se impuso en Revelación Femenina gracias a la labor de Renata Lerman, Montaje (Alejandro Brodersohn) y Música Original (José Villalobos). Sublime, de Mariano Biasin, ganó como Ópera prima y Revelación masculina para el joven actor Martín Miller, mientras que el trabajo de Jorge Bechara, Matías Bertilotti y Sebastián Pivotto para trasladar las acciones del libro Un crimen argentino, de Reynaldo Sietecase, al guion de la película homónima fue reconocido con la estatuilla a Mejor Guion Original. El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas, de Alejandro Hartmann, se quedó con la terna Mejor Documental, mientras que Iosi, el espía arrepentido lo hizo con la de Serie de Ficción.