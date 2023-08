Los referentes de distintas agrupaciones políticas, sindicales y deportivas que conforman Unión por la Patria, se reunieron en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), para delinear y planificar actividades de campaña en apoyo a su candidato a presidente Sergio Massa.

La reunión comenzó con un pantallazo de cuales son los puntos más importantes para poner en agenda del candidato, y definir acciones que se puedan llevar adelante para salir a buscar votos en el sector del deporte.

Como principales puntos se destacaron la implementación de la Asignación Universal por Deporte, para llegar a todas y todos los chicos de los barrios populares, la reglamentación de la Ley de Clubes de Barrio y del Pueblo, y la implementación de la Ley del Deporte con la puesta en funcionamiento del Consejo Nacional del Deporte y la devolución de la autarquía financiera al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).

Además, poner en valor las políticas públicas como los Juegos Evita, y todo lo que se viene implementando en el Deporte Universitario y el Deporte Escolar.

La idea de salir también con iniciativas propositivas es recordarle a toda la comunidad deportiva (dirigentes de clubes y Federaciones, deportistas, entrenadores y periodistas), el retroceso que se tuvo con Mauricio Macri como presidente, ya sea con los tarifas y la falta de apoyo a los Clubes de Barrio, como la quita del impuesto del ENARD y la intención de la venta del CENARD.

Los dos candidatos de la oposición, Javier Milei y Patricia Bullrich, proponen mayor ajuste y mayor achicamiento del Estado, lo que implicará un sálvese quien pueda para los clubes y federaciones, y una quita de todas las becas a las y los deportistas. Sin inversión pública se terminan los viajes a las competencias internacionales, y se hace imposible cualquier planificación.

Con ese plan el derecho al deporte no será garantizado. Esas fueron las líneas que fueron surgiendo en la mesa. Además, la advertencia de que no van a tardar mucho en querer convertir los clubes en sociedades anónimas, y convertirlos como un lugar para hacer negocios y no de socialización e integración.

La mesa se volverá a reunir el próximo lunes, y ampliará la convocatoria a todos los espacios que no pudieron estar presentes.

Las líneas de acción concretas serán: la confección de un material para los Clubes de Barrio, y hacer una jornada militante de acercamiento a los clubes de manera simultánea en todo el territorio. Hacer una marcha al Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard) para advertir su posible venta, y anunciar a las y los deportistas de alto rendimiento que solo con Sergio Massa como presidente están garantizadas sus becas.

Por último, se le propondrá al candidato Sergio Massa hacer un gran acto con todos los actores del deporte argentino donde pueda contar sus propuestas.

En el cónclave estuvieron presentes las y los referentes del deporte de La Cámpora, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante, Movimiento Evita, Peronismo por la Ciudad, Corriente Clasista y Combativa, Unidos y Organizados, Partido Justicialista, Deportistas del Campo Popular, Soberanxs, FAM, ASURA, Red de Clubes de Barrio, Federaciones Deportivas.

Además, no pudieron estar presentes pero conforman la mesa Kolina, La Nuestra, MOPEDEP, Peronismo en Marcha, la Martín Fierro, Profesores Peronistas, Unión Nacional de Clubes de Barrio, Frente Grande, Curtidores, La Capitana, Liga CABI, Corriente Nacional de la Militancia, entre otros.