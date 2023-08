El tenista bonaerense Sebastián Báez se clasificó este martes a la segunda ronda del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, con el triunfo ante el croata Borna Coric, en sets corridos, por 7-5, 7-5 y 6-1. En contrapartida, Diego Schwartzman y Facundo Díaz Acosta fueron eliminados.



Báez, número 32 del ranking ATP, obtuvo su undécima victoria consecutiva (la primera en un Grand Slam) luego de haberse consagrado el ATP 250 Winston Salem, donde derrotó a Coric en semifinales.

El flamante ganador de Winston Salem atraviesa un gran momento en lo que va del año con tres títulos en su haber, a los que se suman el Córdoba Open y Kitzbuhel, Austria.



"Fue un partido donde tuve algo de nervios, pero las primeras rondas siempre cuentan. Venía justo desde Winston Salem, pero estoy contento de pasar", dijo Báez en declaraciones a ESPN, y añadió: "Es mi segundo año ATP, aprendí mucho. Aún soy chico y me queda mucho por aprender".

Báez, de 22 años, enfrentará en la próxima instancia al brasileño Felipe Meligeni Alves (170), proveniente de la "qualy".



En la previa, el "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 116 del ranking mundial de la ATP, quedó eliminado en el debut luego de perder en tres sets con el francés Arthur Rinderknech (73) por 6-3, 6-4 y 6-2, en su presentación en el Abierto de los Estados Unidos.



Schwartzman, de 31 años y quien llegó a ser número 8 del mundo en 2020, había alcanzado dos veces los cuartos de final del US Open, en las ediciones de 2017 y 2019, pero no está atravesando una buena temporada en cuanto a resultados deportivos y se despidió de Njueva York.



Este año, el porteño Schwartzman jugó 23 torneos y no pasó de la primera o segunda ronda en 21 de ellos, mientras que en otros dos -Masters 1000 de Cincinnati y Roland Garros- se despidió en la tercera rueda.



A su turno, Díaz Acosta, otro de los argentinos que jugaron por la ronda inicial del US Open, quedó eliminado con la derrota en la primera ronda ante el local John Isner, durante sets corridos, en el estadio Louis Armstrong de Nueva York.



Díaz Acosta, número 93 del ránking ATP, perdió por 6-4, 6-4 y 7-6 ante el experimentado Isner (158°), quien tenía decidido poner fin a su carrera en caso de una derrota.



Isner, de 38 años, enfrentará en la próxima instancia a su compatriota Michael Mmoh (94), ganador en el duelo frente al ruso Karen Khachanov.



Cabe señalar que el partido de Díaz Acosta fue seguido de cerca por el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Guillermo Coria, de cara a la serie ante Lituania del 16 y 17 de septiembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club por los playoffs del Grupo Mundial I.