A poco de cumplirse diez años del inicio de Frozen, Disney anunció el retorno de esta saga animada sobre las princesas Elsa y Anna que, en esencia, trata sobre el amor de hermanas, en formato inédito: la factoría retoma la historia a través de… un podcast. Con estreno previsto en octubre, contará con doce episodios, aunque -todo sea dicho- no estará ninguna de las intérpretes originales. Ni Idina Menzel ni Kristen Bell han sido fichadas para poner sus virtuosas voces a disposición de los célebres personajes en esta propuesta estrictamente para audio, que llega para ampliar el universo inaugurado a fines de 2013. Dicho lo dicho, ¡que no cunda el pánico!; las actrices sí volverían a los roles en la próxima película, es decir, la tercera, de la que -por el momento- no hay información alguna (salvo que los realizadores Jennifer Lee y Chris Buck, directores de Frozen 1 y 2 respectivamente, no timonearán la cinta venidera).

Sí hay precisiones, empero, respecto a Forces of Nature, como han titulado al mentado podcast, cuya trama ha empezado a develarse. “Cuando Anna y Elsa van al Bosque Encantado, descubren misteriosas máquinas de cobre que alteran el orden natural de la vida. ¿Quién construyó estos extraños seres mecánicos?, ¿qué hacen deambulando por estos pagos? Y lo que es más importante, ¿cómo pueden ellas detenerlos?”, reza la sinopsis de una historia donde, muy probablemente, las chicas otra vez salven las papas del fuego. Asimismo, se ha adelantado que, además de seguir ahondando en temas como la familia, el perdón y el autodescubrimiento, Forces of Nature referirá a la crisis climática, y aparecerán nuevos personajes, como las urracas Astrid y Magnus y su majestad Disa, líder de un reino cercano, cuyos habitantes encuentran refugio en Arendelle cuando su nación se ve azotado por inundaciones.

“Esta serie inmersiva busca echar a volar la imaginación de jóvenes oyentes, y ofrece a madres y padres una experiencia atractiva y sin pantallas para compartir con sus pimpollos”, comentó Liz Alesse, vicepresidenta de ABC Audio, firma que ha colaborado con Disney para la creación de la primera temporada de este podcast. Iniciativa que, acorde a voces en tema, sería parte de una estrategia para ganar unos mangos que compensen los costos del servicio de streaming Disney+, que no ha demostrado ser tan rentable como esperaba la compañía.