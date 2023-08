El ícono de la Cumbia 420, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, contó esta semana a través de unas cartas a sus seguidores cómo está pasando sus días en la DDI de Quilmes, donde permanece detenido desde el 6 de julio en el marco de una causa donde se lo acusa de privación ilegítima de la libertad tras amenazar a dos empleados municipales a la salida de un boliche en General Rodríguez.



De esta manera, lo primero que hizo fue llevar calma a los fanáticos, que estaban preocupados por los rumores de que el artista de General Rodríguez estaba con un cuadro depresivo producto del encierro. En un texto de puño y letra, afirmó: “¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen!”.

Luego, aclaró los rumores que habían estado circulando: “Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar...¡yo les aseguro que en ningún momento!”. De hecho, en el texto, hecho con fibrón negro, están subrayadas las palabras “deprimí”, “decaído” y “momento”.

“Yo creo que no hay mal que por bien no venga”, agregó. Y afirmó, en la misma carta que subieron luego a sus historias oficiales de Instagram: “Aunque esté acá me siento feliz porque volví a inspirarme”.Y con este último dato tiene que ver el bombazo que lanzó a todos los fanáticos del controvertido cumbiero.

Así, en una siguiente historia, afirmó: “Estoy al día enfocado en lo que viene, no en lo que pasó. Pero eso ya tengo un álbum listo para cuando salga. Acá estoy, sumando historias, experiencia, momentos, estudios… simplemente sumando porque eso que me puse a escribir siento que no perdí ni tiempo".

Un dato curioso: a diferencia de la primera carta donde desmintió estar deprimido, en esta, más vinculada con lo artístico, firmó el escrito con su ubicación actual, “Celda 4″, y una aclaración “palabras del + turro”.

Finalmente, en una última carta, aseguró: “Solo quería que sepan que me siento muy bien! Que otra noche es otro día y otra rima, otra poesía, paaaaa”. Luego, finalizó: “Ahora estoy escuchando la canción ‘Yo ando ganando’, de Pablito Lescano. Los ñeris me la cantan jaja. Pero sobre todo estoy redy para salir, mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso sí”.