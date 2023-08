El crimen de Mariano Barbieri, asesinado este miércoles en Palermo por un delincuente que le robó el teléfono celular, conmociona. La víctima, que recibió una puñalada en el corazón, estaba en pareja y era Ingeniero Civil. Sin embargo, este no era el título que más lo enorgullecía: en junio se había "recibido de papá", con el nacimiento de su primer hijo.



Mariano tenía 42 años y estaba en pareja con Melina Honley. Se habían conocido a principios del 2021 y desde entonces no se habían vuelto a separar.



En su relación todo fue rápido e intenso. Se conocieron, se enamoraron y decidieron que querían formar juntos una familia. Cumplieron ese sueño apenas dos años después.

Mariano y Melina, Facebook

El 12 de junio pasado, Mariano y Mel se convirtieron en papás de Luca, su primer hijo. Mariano estaba "embobado" con su bebé. Así se lo veía posando en las fotos que la pareja solía postear en sus redes sociales.

En marzo de 2011 se había recibido como Ingeniero Civil en la UBA. Trabajó varios años en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), donde fue director de obra, y también trabajaba de forma independiente. Se consideraba así mismo como un emprendedor.

Amante de los viajes y de los deportes, practicaba handball en el club Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines y, ocasionalmente remo.

El club de Los Polvorines publicó este jueves un mensaje de condolencias para su famiñia y pidió que "se encuentre a los responsables de este asesinato".

“Lamentablemente anoche en un hecho delictivo, Mariano perdió la vida. Ojalá se encuentre a los responsables de este asesinato. Sus compañeros, el handball y todo SAG Polvorines prefiere recordarlo dentro de la cancha y con su personalidad característica. Nuestro apoyo y condolencias para la familia y seres queridos de Mariano. Que en paz descanse”.

Imagen Instagram

Otra de sus pasiones, además de su familia y el deporte, era la política. Y comulgaba con las ideas libertarias. Así lo expresaba en sus redes sociales.

La portada de Facebook de Mariano Barbieri



En Facebook, usaba como foto de portada una imagen de la bandera que simboliza a los libertarios, con la leyenda "Don't tread on me" (No me pises). En tanto que en X —anteriormente Twitter— posteaba mensajes bajo el usuario @Marianxlibertad, donde también tenía una foto de un graffiti con leyenda "viva la libertad".

En las PASO 2023 fue fiscal para La Libertad Avanza. "Cuidando los votos libertarios", publicó el 13 de agosto. Y acompañó el tuit con una foto en la que se ve que exhibe su credencial de fiscal general de LLA.









La desgarradora despedida de la pareja de Mariano Barbieri

Melina Honley, pareja de Mariano desde hace poco más de dos años, expresó este jueves su dolor por el crimen del "amor de mi vida".



En sus redes sociales, publicó un desoladores mensajes: "Te amo hasta el último de mis días. Por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo que siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno. Sos y serás el amor de mi vida".

Seguí leyendo: