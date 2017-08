Cada disco tiene su show. El 25/8, los yankimetaleros Nile bancarán What Should Not Be Unearthed (Uniclub), el rockmadrileño Coque Malla será El último hombre en la Tierra (Niceto Club), los argenpoperos Miranda! histeriquearán Fuerte (Auditorio Oeste, y 26/8 en Teatro Sala Opera, La Plata), el power trío Noúmeno tildará Nadie sabe nada (Gier) y los trilogistas La Chusma trazarán su Mapu (Santana Bar). El 26/8, los voladores bailadores Cuerpo enchufarán Días eléctricos (La Tangente). El 27/8, los rockers Mr. Big harán flotar Defying Gravity (El Teatro) y el productor montevideano Luciano Supervielle defenderá Suite para piano y pulso velado (CCK, gratis). El 29/8, los venezolanos La Vida Bohème librarán La lucha (Niceto Club) y los metalsuecos Dark Tranquility atomizarán Atoma (Vorterix). Y el 30/8, los reggaeguayos Tribu Dy Rasta sostendrán La recompensa es el camino (Rockin’ Bar) y el teenjazzero inglés Jacob Collier se encerrará In My Room (Niceto Club).