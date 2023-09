Cines

ALMAMULA

Con Nicolás Díaz y María Soldi. Dir: Juan Sebastián Torales. SAM 13 años c/res.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

BARBIE

Con Margot Robbie y Ryan Gosling. Dir: Greta Gerwig. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs.

Cinépolis: Cas: 16.45 hs.

Hoyts: Cas: 21.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 17.00, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 13.30*, 16.20, 16.25, 18.55, 21.30 hs. Sub: 14.10, 16.40, 19.15, 21.50 hs. (*Solo sáb y dom)

BLUE BEETLE

Con Xolo Mariduena y Bruna Marquezine. Dir: Ángel Manuel Soto. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 16.30 hs. Cas: 19.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.10, 15.50, 18.40, 21.30 hs.

Showcase: Cas: 13.50, 16.30, 19.10, 22.10 hs.

CONTRARRELOJ

Con Liam Neeson y Arian Moayed. Dir: Nimród Antal. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.50, 20.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.30, 19.30, 22.00* hs. Sub: 22.00** hs. (*Cancelada mar 5) (**Solo mar 5)

Hoyts: Cas: 13.00, 15.15, 17.30, 19.50, 22.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.00, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 15.55, 19.55 hs. Sub: 22.00 hs.

CORSAGE. LA EMPERATRIZ REBELDE

Con Vicky Krieps y Florian Teichtmeister. Dir: Marie Kreutzer. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.30, 19.50 hs.

DRÁCULA: MAR DE SANGRE

Con David Dastmalchian y Javier Botet. Dir: André Øvredal. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.00 hs.

Showcase: Cas: 15.00 hs. Sub: 19.50 hs.

ELEMENTOS

Animación. Dir: Peter Sohn. ATP.

Hoyts: Cas: 13.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.30 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.25 hs.

ERRANTE. LA CONQUISTA DEL HOGAR

Documental. Dir: Adriana Lestido. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Mañana, a las 20.30 hs.

ESCAPE BAJO FUEGO

Con Gerard Butler y Ali Fazal. Dir: Ric Roman Waugh. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: Cas: 14.10, 16.50, 22.30* hs. Sub: 22.30** hs. (*Cancelada mar 5) (**Solo mar 5)

Hoyts: Cas: 14.00, 16.40, 19.20, 22.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.15, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 16.45 hs. Sub: 19.35, 22.20 hs.

FRIDA

Con Salma Hayek y Alfred Molina. Dir: Julie Taymor. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs.

GRAN TURISMO: DE JUGADOR A CORREDOR

Con David Harbour y Archie Madekwe. Dir: Neill Blomkamp. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 22.15 hs. Cas: 14.00, 16.50, 19.45 hs.

Hoyts: Cas: 13.10, 16.20, 19.30, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 14.25, 16.35, 19.30 hs. Sub: 22.25 hs.

HÁBLAME

Con Sophie Wilde y Joe Bird. Dir: Michael Philippou y Danny Philippou. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 13.30, 15.40, 18.10, 20.30, 22.50 hs.

Showcase: Cas: 14.40, 17.20, 19.40, 21.55 hs. Sub: 22.30 hs.

LA URUGUAYA

Con Sebastián Arzeno y Fiorella Bottaioli. Dir: Ana García Blaya. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.00 hs.

LOS RESCATADORES: REGRESO AL PLANETA TIERRA

Animación. Dir: Huida Lin. ATP.

Showcase: Cas: 14.15 hs.

MEGALODÓN 2: EL GRAN ABISMO

Con Jason Statham y Sienna Guillory. Dir: Ben Wheatley. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 19.30 hs. 2D Cas: 14.15, 17.00, 19.40, 22.15 hs.

Hoyts: Cas: 13.30, 16.10, 18.50, 21.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.40, 19.15, 21.45 hs.

Showcase: Cas: 14.20, 16.50, 19.25, 22.05 hs.

MISIÓN IMPOSIBLE 7: SENTENCIA MORTAL - PARTE 1

Con Tom Cruise y Rebecca Ferguson. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 18.50 hs.

OPPENHEIMER

Con Cillian Murphy y Emily Blunt. Dir: Christopher Nolan. SAM 13 años.

Cinépolis: Sub: 22.00* hs. (*Solo hoy, lun 4 y mié 6)

Nuevo Monumental: Sub: 21.30 hs.

Showcase: Sub: 15.20, 18.05, 19.00, 21.45, 22.40 hs.

PODERES OCULTOS

Con Rakel Lenora Fløttum y Alva Brynsmo Ramstad. Dir: Eskil Vogt. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 14.05 hs. Sub: 22.15 hs.

SONIDO DE LIBERTAD

Con Jim Caviezel y Mira Sorvino. Dir: Alejandro Gómez Monteverde. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.40, 20.20 hs.

Cinépolis: Cas: Mañana, a las 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 hs. Mar 5, a las 16.00, 17.50 y 19.45 hs. Sub: Hoy, a las 20 hs. Lun 4 y mié 6, a las 19.45 hs.

Hoyts: Cas: 14.00, 17.00, 19.00, 23.00 hs. Sub: 16.00, 20.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 19.30, 22.15 hs. Sub: 18.20, 21.00 hs.

Showcase: Cas: 16.55 hs. Sub: 19.45, 22.35 hs.

THE QUIET GIRL

Con Catherine Clinch y Carrie Crowley. Dir: Colm Bairéad. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs. Mañana, a las 22.30 hs.

TOC TOC TOC: EL SONIDO DEL MAL

Con Woody Norman y Lizzy Caplan. Dir: Samuel Bodin. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.30* hs. (*Sólo mañana y mar 5)

Showcase: Cas: 17.40, 22.25 hs.

TORTUGAS NINJAS: CAOS MUTANTE

Animación. Dir: Jeff Rowe. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.15 hs. 2D Cas: 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.45 hs.

Hoyts: 3D Cas: 13.20, 15.30, 20.20 hs. 2D Cas: 18.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.45 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.50*, 15.10, 17.30 hs. 2D Cas: 12.30*, 14.50, 17.10, 22.10 hs. (*Solo sáb y dom)

Música

ANFITEATRO HUMBERTO DE NITO

Av. Belgrano 201 bis.

Las Pelotas. La banda liderada por Germán Daffunchio vuelve a Rosario para brindar un show especial. Hoy, a las 21 hs.

Babasónicos. El grupo liderado por Adrián Dárgelos vuelve a la ciudad para repasar las canciones de su último LP, Trinchera, y todos sus hits. Sáb 9, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles Art. Ciclo donde la música de The Beatles se mezcla con la pintura de la mano de la banda Ilustrasónico. Mañana, a las 21 hs.

Los Hi-Five. Banda inspirada en el Soul y el Jazz de los años 70. Mar 5, a las 21 hs.

Gonzalo Villarino. El músico y su banda brindará un show compuesto por versiones de canciones de rock nacional. Mié 6, a las 21 hs.

Banda Viajera. Covers de rock nacional e internacional, soul y blues. Jue 7, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Experiencia Queen. El grupo llega a la ciudad en el marco de su Champions Of The World Tour 2023. Vie 8, a las 21.30 hs.

CASA BRAVA

Pichincha 120.

Arbolito. La banda presenta en Rosario su décimo disco, “En este barco”. Jue 7, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Analía Goldberg Cuarteto. El espectáculo consta de una serie de composiciones propias y de otros autores que reflejan la historia de la artista a través del tango. Jue 7, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Isla de Caras. La banda de pop psicodélico llega a la ciudad en el marco de su Gran Turismo Tour. Hoy, a las 20 hs.

Camilú. La cantante oriunda de Puerto Madryn presenta su nuevo show “Aquí en mi habitación”, dónde compartirá todas sus canciones en un nuevo formato acústico. Vie 8, a las 20 hs.

C. C. LA CASA DEL TANGO

Av. Arturo Illia 1750.

Fueye Solo. En esta ocasión, se presentan los bandoneonistas Carlos Quilici y Nahuel Ruíz. Hoy, a las 21 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento 101.

Misceláneas de Guitarras Volumen 2. Concierto con la participación de alumnas y alumnos del Prof. Claudio Devigili. Mié 6, a las 18 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Che Bochinche. El grupo presenta las canciones originales de su espectáculo “Canciones Para Mover el Esqueleto”. Dom 17, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1201.

Jairo. El reconocido cantante presenta su show "50 años de música". Sáb 9, a las 20.30 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

Los Núñez & Garupá. Los dos grupos confluyen en una noche única para celebrar el Día Nacional del Chamamé. Vie 22, a las 21 hs.

FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Bulldog. La banda rosarina festeja sus 33 años de trayectoria en la música. Sáb 16, a las 21 hs.

Chango Spasiuk. El reconocido acordeonista misionero regresa a Rosario para presentar "Eiké", su último trabajo recientemente editado. Vie 22, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Turf. El grupo liderado por Joaquín Levinton llega nuevamente a Rosario. Hoy, a las 20 hs.

Fiesta Quieren Rock. Presentación de Jóvenes Pordioseros y Los Vándalos en la edición Rock Stone. Hoy, a las 23.30 hs.

Usted Señalemelo. La banda llega a la ciudad para presentar Tripolar, su nuevo y tercer trabajo discográfico. Jue 7 y vie 8, a las 21 hs.

Homer El Mero Mero. El artista llega a la ciudad en el marco de su El Mundo es Tuyo Tour. Sáb 9, a las 20.30 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Palito Ortega. "El Rey" regresa a Rosario en el marco del Tour Despedida con un show como nunca se lo vio, donde repasará su increíble y extensa carrera. Sáb 9, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Rubén Goldín. El músico rosarino adelanta su nuevo disco llamado "El maravilloso mundo de los perros" y sus temas clásicos, acompañado de Rodrigo Aberastegui en piano, guitarra y coros. Jue 7, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Back To The 80's. Nueva edición de la fiesta retro con las presentaciones de The Mode (tributo a Depeche Mode), Star Erasure Experience y Dj Tomás Caturla. Vie 8, a las 20.30 hs.

Teatro

ARTEÓN

Sarmiento 778.

Artículo 19 – El experimento. Comedia dramática que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Dir: Esteban Trivisonno y Manuel Melgar. Vie 8 y 22 y sáb 23 y 30, a las 21 hs.

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Las chicas de la culpa. Tres comediantes y amigas que se juntan para hablar sin filtro de todo. Con Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias. Mar 12, a las 20 y 22 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Jenny "La paraguaya". El humorista de redes sociales Wali Iturriaga llega a la ciudad con todo su humor para ofrecer una noche divertida y fuera de lo común. Hoy, a las 21 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento 101.

Estoy acá. Obra teatral de materiales y objetos para adultxs con la actriz-titiritera Cecilia Piazza y dirección de María Celia Fernández. Sáb 9, a las 20.30 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310.

Ruth y la Araña. Ópera no tradicional donde el teatro, el canto, la danza y el circo confluyen para narrar poéticamente la historia de una mujer y su sangre. Vie 12, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Buenos Días Señorita Lelia. ¿Cómo podemos evitar que un niño se convierta en un monstruo? Ensayo teatral y poético escrito y dirigido por Aldo El-Jatib. Vie de sep, a las 21 hs.

Estación Sur. Una obra que mixtura teatro y danza, a cargo de la compañía de danza Árbol Azul. Dramaturgia y dirección general: María Inés Vitanzi y Diego García. Hoy, a las 21 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Tom en la granja. Obra de Michel Marc Bouchard en el que cuatro personajes se reúnen en una granja perdida y aislada por la muerte de un familiar. Vie 8, 15, 22 y 29, a las 21.30 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

Cuidado que están los chicos. Obra que invita a poner foco sobre lo influyentes que pueden ser las acciones de los adultos sobre los más chicos. Dir gral: Jesica Blanco. Vie de sep, a las 21 hs.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Ota. Teatro para bebés de 0 a 3 años. Con María Soledad Galván y Santiago Pereiro y dramaturgia y dirección de Carla Rodríguez. Sáb de sep, a las 16 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Los Vecinos Re Contentos. El grupo artístico itinerante despiden su espectáculo "Nómade" a lo grande, con grabación en vivo. Hoy, a las 21 hs.

Finalmente Reparadas. La obra habla sobre la historia y vivencias de 5 mujeres trans en el periodo de la represión durante el golpe militar. Dir: Alex Campá. Mañana, a las 20 hs.

Unshow.doc. Martín Garabal y Tomás Quintin presentan una charla, un encuentro, una experiencia que puede salir muy bien o muy mal. Sáb 9, a las 20 hs.