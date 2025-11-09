La ciudad de La Plata es sede del evento más grande del mundo sobre anticoncepción masculina. Por una semana, la vasectomía sin bisturí es el tema central en múltiples actividades, entre ellas la realización en forma gratuita de este método novedoso y mínimamente invasivo, además de capacitaciones a profesionales, mesas redondas y una transmisión durante 24 horas en la que se conectarán médicos de
El evento más grande del mundo sobre anticoncepción masculina, en La Plata
Una vasectomía indolora y express
Se está desarrollando el World Vasectomy Day con el apoyo del Ministerio de Salud Bonaerense, promoviendo que la anticoncepción sea masculina con un pinchacito indoloro .
