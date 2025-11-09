Alguna vez el formalista ruso Víctor Shklovski, en casa de Máximo Gorki, llamó a los intelectuales “los ingenieros del alma”. Stalin recogió la frase y aseveró que “la forja de las almas es más importante que la producción de tanques”. En el país donde el alma rusa había sido explorada por Dostoievski, que era ingeniero militar, la consigna se volvía literal.

Grandes figuras de la literatura como Boris Vian, Robert Musil o Thomas Pynchon, y, en nuestro país, Raúl Scalabrini Ortiz y J. R. Wilcock, entre otros, ejercieron la profesión. En Italia descolla el caso de Carlo Emilio Gadda, que cobró fama por su novela Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana, (Aquel tremendo quilombo de la calle Merulana), una excéntrica exploración del alma italiana, que es considerado una especie de Ulysses peninsular.

Nacido en Milán en 1893 en una familia de la pequeña burguesía empobrecida pero con ínfulas, pese a su inclinación por las humanidades -frecuentó a Kant y a Spinoza y hasta llegó a esbozar una tesis sobre Leibniz- acabó por matricularse de ingeniero para huir de la estrechez económica que había marcado de dolor su infancia y adolescencia. Tímido, introvertido, su violín de Ingres eran los idiomas y el culto de Manzoni. El autor de I Promessi Sposi, que había “lavado su lengua en los ríos de Italia”, le indicaba un rumbo: la pericia en los dialectos espigados en los libros de Gadda a la vez que enfatiza su rareza y engalana su prosa, plantea dificultades al lector y obstáculos insalvables a los traductores. Habiendo combatido en el batallón alpino durante la Gran Guerra, donde perdió un hermano y conoció prisión, se inició en la escritura con su Diario, publicado años más tarde. La estulticia del ascenso del fascismo, al que su conservadurismo político había visto en un comienzo con reticente desdén, lo lanzó al camino. Se vino a la Argentina.

Una fotografía lo muestra a bordo del Principessa Mafalda (aquel buque que, citado por David Viñas en Dar la cara diera nombre al personaje de Quino) que zarpó de Genova el 30 noviembre de 1922. Conchabado en la Compañía General de Fósforos trabajó un tiempo en Avellaneda -vivía en Luis Sáenz Peña 909, en el barrio de Constitución- y luego en Campana, por entonces una colonia italiana. Pasó una temporada en Montevideo y finalmente recaló en el Chaco. En una entrevista realizada por Dacia Mariani sostiene, parco, que sus años en Argentina no fueron buenos: “no estaba preparado, era inmaduro para un viaje de ese tipo. Pese a lo cual, aunque no pude brillar, hice un buen papel en ese trabajo aburrido. Fue una vida extremadamente solitaria”.

Para finales del ‘24 ya estaba de vuelta en la península. Una década más tarde publicaba en la Gazzetta del popolo dos relatos desencantados sobre su peripecia en el país: Da Buenos Aires a Resistencia y Un cantiere nella solitudine. La “baraúnda argentina”, en particular la chatura provinciana, le resultaron indigeribles. Sin embargo, lo marcarían para siempre. “Aquella gente hablaba aún la lengua noble del hidalgo; en todas partes y sobre todo en las soledades de esta nueva tierra se habla de Dios con esperanza”. Aquí adquirió el castellano -aunque en la empresa se hablaba mayormente en italiano- que le descubrió la prosa de los clásicos españoles; con el tiempo llegaría a traducir a Quevedo y a Ruiz de Alarcón.

Durante años trabajó como profesor de matemáticas en Milán hasta que se largó a una errancia que lo condujo a Roma, Florencia, Cerdeña, Alemania y Bélgica, manteniéndose en empleos temporarios como ingeniero, que apenas le alcanzaban para sobrevivir en la devastada Europa de posguerra. La edición del Pasticciaccio en 1957 cambió su suerte. Novela policial poblada de personajes funambulescos, inconclusa y embarullada con misterios sin solución y repleta de giros inverosímiles, discurre en torno de un crimen de una mujer en el que la sombra de un matricidio con insinuaciones lésbicas -la anécdota principal- es la excusa para desplegar un impresionante fresco irrisorio del kitsch fascista. Enmarcada dentro de un género satírico, amarillo, sórdido y bizarro al que llaman Giallo, que inficionó al neorrealismo italiano y alcanzaría su forma canónica en los films de Darío Argento, el Pasticciaccio, fue llevado al cine en 1959 bajo el título de Un maldito embrollo. Dirigida y protagonizada por Pietro Germi junto a una joven Claudia Cardinale, garantizó el éxito de la novela.

Pero fue en La Cognizione del Dolore, de 1963, donde Gadda puso en juego su experiencia argentina. En una compleja operación de hibridación de lenguas y geografías la trama propone las desventuras del ingeniero Don Gonzalo Pirobutirro -nombre que evoca un personaje de Manzoni- en un país, Maradagàl, enfrentado en una guerra reciente con Parapagàl, palabra que remeda un insulto lombardo. La topografía de aquel territorio imaginario reproduce con precisión la de Brianza, donde estaba la casona familiar, origen de todas sus desgracias debidas al tenaz ahínco de su madre -una alemana culta con la que lo unía una tensa relación- por mantenerla. Milán se llama Pastrufazio, Resegone es Serruchón, Como es Novokomi y Longone devendrá Lukones, nombre en el que resuena la palabra “lookon”, que en dialecto lombardo significa “cretino”, pero que también es una clara alusión al poeta de Lunario Sentimental que proclamaría La Hora de la Espada.

Como en el Ulysses, en La Cognizione poco y nada sucede. El ingeniero habita una casona en ruinas con su madre, que desvaría tras la muerte de su otro hijo en la guerra, y viven rodeados de personajes como el médico del pueblo, un falso mutilado de guerra que hace la vigilancia nocturna, un sacristán enano, el dueño de un castillo vecino y el carpintero Poronga (sic). Pese a la comicidad de los sucedidos, que no excluyen gozosas descripciones escatológicas, la recurrente ira de Don Gonzalo alterna con páginas de una piedad conmovedora ante los desatinos de su madre. Como en todo ironista, el pathos gaddiano está siempre transido de una profunda angustia existencial. No pocos elementos de la novela remiten al futuro realismo mágico: una casa embrujada que fuera alcanzada tres veces por un rayo, tormentas que siembran de espectros la noche, robos en el castillo y el sospechoso ataque a la anciana en su lecho escanden los episodios surcados por digresiones vertiginosas en una lengua enrarecida que ha sido conjugada por la crítica bajo el signo de la rápida palabra barroco. Inacabada, como el Pasticciaccio, según Italo Calvino la novela “parece necesitar unas páginas más para concluir”.

Gadda abunda en cocoliches varios, intercalando expresiones en castellano como “Mozo, tráigame otro sifón”, o: “Cómo me gustaría, sabe Usted señor don Gonzalo, sentarme a tomar una copita de licor viendo pasear a las guapas por la calle”, mientras intercala palabras como cuchillo, lotería, mocoso, muchacho, poncho, pampero, puchero, gaucho, tango o quebracho. O neologismos como “Nistitúo” por Instituto, e “indí”, por indígenas, término que dará título a la novela del santafesino Enrique Butti en la que ficcionaliza la peripecia chaqueña de Gadda. También intercala sucesos históricos como la Reconquista que concluyó con las invasiones inglesas -aunque la utiliza para aludir en forma velada a la unificación italiana del Risorgimento- o la batalla de Santa Rosa protagonizada por Roca y Arredondo. Y no se priva de inventarle nombres a la comida que a oídos italianos resuenan vagamente latinoamericanos: banzavòis, croconsuelo, chicoréa, guarniko, guirlache.

La puja entre su saber profesional, técnico, y el abigarrado lenguaje pasional, múltiple y diverso, pero no por eso menos preciso, late en sus ficciones por la contundencia con que elabora sus pastiches, parodias e ironías turbulentas en las que el descalabro del mundo se ofrece con toda su oscura magnificencia.

Su fruición por el castellano se extendió a Domingo del señorito en apuros, ambientado en Pasturfazio, y Maradagàll, las mismas locaciones de La Cognizione del dolore, cuento al que dotó de un prólogo en un español algo macarrónico “escrito por un señorito argentino”. Aquel “estupendo idioma, parecido a una luz, a una llama”, adquirido entre las maquinarias de la fábrica de fósforos en conversaciones displicentes con sus compañeros argentinos, había calado hasta el hueso de su prosa.

Carlo Emilio Gadda, que mezquinó su imagen pública para habitar sus mundos imaginarios en la plenitud de una soledad poblada de lenguas, murió, consagrado por la crítica, aunque prácticamente restringida su circulación a Italia, en 1973. Entre sus obras dejó varias decenas de cuentos y relatos notables, como La Adalgisia, La Mecánica, y Eros e Priapo, y compilaciones de ensayos y cartas. En castellano apenas se conoce el Pasticciaccio, traducido en España como El zafarrancho de Via Merulana, y los cuentos recogidos en Acoplamientos juiciosos, publicado en Venezuela por Monte Avila en 1969 en traducción de Eugenio Guasta, el sacerdote amigo de Victoria Ocampo.