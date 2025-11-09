"La pantalla es una referencia constante en mi trabajo”, dice Francisco Ratti, el artista plástico platense que acaba de ganar uno de los tres premios adquisición del Salón Provincial de Artes Visuales Molina Campos 2025 con su obra “Reiki”. La exposición, que incluye también a los trabajos ganadores y a los seleccionados para participar del Salón, tendrá su inauguración oficial el sábado 15 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata.

“Reiki” forma parte de una serie de trabajos realizados con acrílico sobre lienzo. En la serie, Ratti explora imágenes que dialogan con el universo digital y las formas en que hoy se compone una imagen en una pantalla, una aplicación de dibujo o un celular. Así, a pesar de haber sido realizada manualmente, por momentos la obra tiene la apariencia de una imagen digital. Tanto la composición como la forma en que se disponen las figuras dentro de la pintura siguen esa lógica de superposición constante, como sucede en las pantallas.

El trabajo, explica el pintor, se vincula con una forma contemporánea de habitar el mundo. Dentro de la misma obra aparecen imágenes de procedencias diversas, de fuentes distintas, que conviven en la misma superficie. Para el autor, esa convivencia tiene mucho que ver con la experiencia cotidiana de una videollamada, o con la de tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo: son universos paralelos que ocurren de manera simultánea. “En el caso puntual de Reiki, la pintura se encuentra partida al medio y trabaja sobre la idea de energías opuestas”, explica Ratti. Una mitad de la imagen presenta ciertas características y la otra su antítesis, mientras que distintas figuras orbitan entre ambos polos, conectando y tensionando esos dos universos. La búsqueda, dice, fue vincular elementos que en principio parecerían no guardar relación entre sí, para explorar nuevas asociaciones posibles.

El artista comenzó a trabajar en esta serie (que, si bien no tiene un título definido, él denomina “post digital”) durante 2020, en busca de una espontaneidad que sentía perdida en su práctica. “Venía trabajando con pinturas que me llevaban mucho tiempo y estaba buscando una imagen más fresca, más rápida. Cuando tuve mi primer celular con pantalla grande, me bajé una aplicación de dibujo y empecé a dibujar ahí, con el dedo, algo muy básico”, cuenta Ratti.

Acrílico sobre lienzo, por momentos tiene la apariencia de una imagen digital.

Si bien en un principio el resultado no le convenció, el artista entendió que en esos dibujos había algo de lo que estaba buscando. Decidió trasladarlos a la tela, buscando dar la sensación de “algo pegado encima de algo”, intentando llevar al soporte lo más fielmente todo eso inmediato que tenían los dibujos digitales. “Con el tiempo me fui dando cuenta de que en ese procedimiento, por cómo lo trabajaba, había algo propio de la imagen digital: la técnica implica no tener contacto directo con la tela. Entonces la imagen tiene poca huella mía, no hay una pincelada gestual”, cuenta.



De ese modo, Ratti incorporó una nueva dinámica a su proceso creativo y comenzó a realizar un boceto previo antes de empezar a pintar. Al principio lo hacía en un soporte digital, de modo que ya contaba con la imagen definida antes de trasladarla a la tela. Antes, en cambio, trabajaba sin boceto: comenzaba directamente sobre la superficie y dejaba que el proceso guiara el resultado. Esa forma de trabajo hacía, según cuenta, muy difícil saber cuándo una pintura estaba terminada, y los procesos solían extenderse porque “no había un punto de llegada”. La imagen, explica, es algo profundamente personal, que puede seguir transformándose indefinidamente: “Uno puede seguir encontrando cosas y cosas; cada imagen es un universo. Tengo un poco esa idea”.

El artista presentó esta serie en diversas muestras a lo largo de los últimos años. La primera tuvo lugar en el espacio Camargo, en Villa Crespo, bajo la curaduría del salteño Javier Soria Vázquez. Esa misma exposición viajó luego al Museo de Arte Contemporáneo de Salta, y el conjunto de obras también se mostró en el Teatro Argentino y en el Museo Pettoruti. En el montaje, recuerda Ratti, todas las pinturas estaban dispuestas en la sala de modo que, desde cierto punto de vista, conformaban una única imagen rectangular: una gran pintura flotante, sin depender de las paredes, compuesta por múltiples fragmentos. Inspirado en los programas de dibujo digital, donde se trabaja por capas, el montaje buscaba recrear esa lógica: que cada pintura funcionara como una capa dentro de un mismo universo visual. De ese modo, el espectador podía “entrar” en la obra y desplazarse por sus distintos planos. “Quiero que el espectador se pregunte qué está viendo, por qué pasa eso, qué tiene que ver una imagen con otra. Me gusta provocar cierta perplejidad”, dice.

Con este trabajo, el artista incorporó a una dimensión que él mismo define (no sin cierta duda) como “disparatada”. Explica que ese tono apareció con el tiempo, junto a una actitud irreverente hacia la pintura más tradicional y un matiz burlón. “No es la finalidad de mi obra sacar una risa, pero sí aparece eso de tratar algunos temas con un poco de humor”, cuenta. Además, en sus cuadros también conviven referencias a obras muy conocidas de la historia del arte, que Ratti resignifica desde una estética contemporánea. En la serie “post digital”, por ejemplo, muchas de las pinturas funcionan como reinterpretaciones de piezas ya existentes, especialmente del período rococó, un período que abordó lo pícaro y la sutileza erótica. El artista toma esas escenas “levemente subidas de tono” y las reinterpreta con un lenguaje visual que remite al mundo digital. También hay obras inspiradas en temas bíblicos, como “Judith y Holofernes”, que repitió varias veces a lo largo de los años. “Creo que en mi obra pienso las diferentes formas que hay de construir una misma imagen”, dice, e inmediatamente reflexiona sobre la mirada: cómo se observa una pintura, cómo una pantalla, y cómo la ilusión opera en ambos casos. “Hay una especie de trampa al ojo en mis pinturas, algo que parece digital pero está pintado. Esa pregunta de ‘¿cómo está hecho?’ me interesa mucho. Siento que quizás todo es una excusa para detener al espectador unos minutos más frente a la obra.”

El espectador ocupa, sin dudas, un lugar central en su pensamiento. “Uno pinta para uno, pero también pinta para los demás. Si no hubiera espectador, no sé si habría pintura”, dice. Esa tensión entre el impulso íntimo y la mirada ajena se traduce también en la forma: en sus cuadros aparecen deliberadamente errores o gestos torpes. A veces, confiesa, intenta que el boceto “esté mal hecho”, e incluso dibuja con su mano no hábil, como una forma de cuestionar la idea de perfección. “Hay una crítica a esa idea de que una imagen, cuando se parece a una fotografía, está bien hecha”, señala.

“Reiki” forma parte, junto a las obras de los otros dos ganadores del Salón de las Artes, Mariana Pellejero y Pablo Ramborger, de la muestra del Salón Provincial que se exhibe actualmente en el hall de entrada del Teatro Argentino, y podrá visitarse durante todo el mes. El 15 de noviembre, en el marco de la feria de arte Plateada (que también se realizará en el teatro), se llevará a cabo la inauguración oficial y la ceremonia de premiación. Las tres obras ganadoras pasarán luego a integrar la colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y, eventualmente, formarán parte de futuras exhibiciones en distintos espacios de la provincia.