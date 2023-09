Como todo relato fantástico que se precie, The Changeling: sombras de Nueva York (estreno de Apple TV+ el próximo viernes) comienza con el inoxidable “érase una vez”. “Es una historia de hadas”, continúa una voz en off durante su prólogo. A no confundirse. Nunca sobrevendrá Tinker Bell lanzando polvo mágico. La entrega, transposición de la novela escrita por Victor LaValle, es una fábula extraña que entronca los desequilibrios de la llegada de un bebé con el folclore europeo, los aquelarres y las luchas de la negritud. La mapaternidad de una pareja primeriza, en definitiva, será el detonante de esta miniserie compuesta de ocho episodios.

“Si crees en cosas que no comprendés y luego sufrís, la superstición no es el camino”. El graffiti, con la frase del clásico de Stevie Wonder, surge en un momento clave del primer episodio de The Changeling. Quien la lee es Apollo Kagwa (LaKeith Stanfield), sin anoticiarse de que allí se esconde una de las tantas señales de lo que se avecina. Ya tendrá tiempo para meterse en cuestiones de brujería. En ese instante, asiste a su esposa durante el parto de su primogénito en un vagón del metro de la Gran Manzana. Emma Valentine (Clark Backo), la mujer en cuestión, también viene cruzada con temas de la fe. En un viaje a Brasil, una hechicera le había concedido tres deseos de consecuencias brutales para la bibliotecaria y su esposo. “Ver The Changeling es como leer un libro de fantasía, de horror y que es bellísimo a la vez”, detalló Backo. “Y los personajes son negros, lo cual no es muy usual en este tipo de viajes, pero resulta que son negros porque así es este mundo, lo cual lo hace muy singular y universal”, amplió el actor visto en Judas y el mesías negro.

Amén de su artificialidad visual, de sus referencias novelísticas,The Changeling concentra el mayor de los miedos de cualquier padre y madre. El nudo está en la angustiante secuencia con la que cierra el segundo capítulo y dispara la trama. Lo que al principio parece ser un caso de depresión postparto deriva en un crimen horripilante cometido por Emma y al que Apollo intentará dar respuesta. “Un bebé es un sueño hecho real, pero este sueño es la comida de las hadas. Ellas son las que esperan en la ventana mientras duermen”, dirá el protagonista en un pasaje. Esas figuras míticas se presentan de manera bastante sugerente en la miniserie, mediadas por las nuevas tecnologías, pero sin alas de mariposa. “La única magia real, es la que hacés por tus amores verdaderos”, le dicen al librero llamado a romper su credulidad.

El eco de Servant (serie también disponible en Apple TV+), que refería al duelo de una pareja por la muerte de su criatura, está presente en The Changeling. Aquí, sin embargo, prima la vena literaria. No por casualidad el propio escritor de la novela, y productor ejecutivo, es responsable de la narración en off. Otro personaje clave es la propia ciudad de Nueva York. Urbe presentada como un laberinto que Apollo está obligado a atravesar para dar con la verdad sobre su esposa, su hijo Brian y sus propios ancestros. “Si hubo monstruos bajo estas aguas, ¿es posible que también haya habido brujas? Cada relato sobre estas aguas, nos aventura a una nueva historia y a la que le sigue”, explica LaValle mientras la cámara ofrece una postal podrida del rio Hudson.

Programados

* USA Network llegará a las pantallas de la tevé paga. La fecha del arribo está por verse, pero ya se confirmó que su arribo será con series como Briarpatch y Dr. Death. Por otro lado, Universal+ confirmó el estreno de la temporada final de Billions para el próximo 15 de septiembre. La gran noticia es la vuelta a las andadas de Bobby Axelrod (Damian Lewis), el financista más pragmático y desalmado de Wall Street.

* Cidade de Deus tendrá su continuación en formato seriado. Sorpresivamente, HBO MAX anunció el inicio del rodaje de la miniserie que tendrá un total de seis episodios. El punto de partida son las memorias de Buscapé (Alexandre Rodrigues), quien reconstruye su vida desde comienzos del nuevo siglo. Fernando Meirelles, director de la película, esta vez aparece como productor responsable del proyecto.

* El próximo 22 de septiembre, Prime Video estrenará El Continental: Del Mundo de John Wick, precuela de tres partes que explora la historia del origen detrás del hotel para los asesinos más letales del planeta. “Una sagrada institución con mucho más poder del que te podés imaginar”, define Mel Gibson que encarnará a Cormac. La serie, sin embargo, tendrá como protagonista a un joven Winston Scott (Colin Woodell) arrastrado a este mundo brutal del que terminará por apoderarse.

El personaje

Frank Reynolds de It’s Always Sunny In Philadelphia (Danny DeVito). Dueño de un falso pub irlandés, adinerado, ludópata, de moral dudosa y experto en depravaciones. Padre legal de dos de los protagonistas y posiblemente el biológico de Charlie. El concepto de estafa alcanzó un nuevo significado por este sujeto que ya sabe como pasará a la posteridad. “Cuando esté muerto, simplemente tírenme en una bolsa”, pidió.