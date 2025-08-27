Un episodio escándaloso tuvo lugar este miércoles en el Congreso mexicano, cuando los senadores Gerardo Fernández Noroña, oficialista, y Alejandro Moreno, opositor, se enfrentaron a golpes de puño, al término de una sesión. Lo que comenzó con un enfrentamiento de palabras, terminó en violencia física.







La discusión ocurrió luego de que Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomara la palabra durante la jornada legislativa.

En respuesta, al término de la sesión y mientras los senadores entonaban el himno nacional, 'Alito' Moreno -líder del PRI- confrontó a Noroña, lo que produjo un altercado que terminó a los golpes.

Según la transmisión en vivo del Canal del Congreso, Moreno reclamó a Noroña que no haya dejado hablar a los senadores de su partido, cuando el presidente del Senado empujó al senador opositor.

Entonces, se desataron una serie de empujones, tironeos y manotazos entre ellos y otros presentes en la última sesión de la comisión Permanente, previa al segundo receso del año.

Posteriormente, Noroña acusó en redes sociales a los legisladores del PRI de agredirlo físicamente durante la reunión parlamentaria.

"Como buenos ahorros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", publicó Noroña en un breve mensaje en X.

Por su parte, Moreno argumentó que "la primera agresión física vino de Noroña ", luego de que le reclamó por no haberle dado la palabra, pese a que había una minuta establecida.

"Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza", expuso en su cuenta de X.

Además, Moreno acusó que lo ocurrido "no es un hecho aislado ni un accidente", sino que "es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control".

"Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia. Pero conmigo se equivocan", completó.