Sorpresa en la Liga de España

El Atlético de Madrid, goleado por el Rayo Vallecano

El equipo del Cholo se topó con un nivel inesperado de sus vecinos madrileños. La pelea por el título, cosa de dos, como casi siempre.

LEGANÉS (MADRID), 15/02/2026.- El defensa del Rayo Vallecano Floriane Lejeune disputa el balón el delantero del Atlético de Madrid Thiago Almada durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que disputan el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, en el estadio Butarque de Leganés, este domingo. EFE/Mariscal
Thiago Almada volvió a ser titular y jugó los 90 minutos. (EFE/EFE)

Carnaval en el ex predio de la Rural

Un ritual que no es pura espuma

Por Matías Torno

Cartelera

Contratapa

Cuba

Por Mónica Discépola

Exclusivo para

Especialistas en psicología, neurociencia y comunicación debaten los efectos en el cerebro de los niños

Meta y Google a juicio por adicción a las redes

Por Juan Funes

El reclamo de fondos para implementar la ley

Cárcel para los pibes: quién paga la reforma penal juvenil

Por Analía Argento

En campaña, visitó los festejos de Bahía y Recife y este domingo desembarca en Río de Janeiro

Brasil: Lula se mueve al ritmo del carnaval

Por Darío Pignotti

El País

Apuntes de la media sanción de la reforma laboral

Todo de manual

Por Eduardo Aliverti

Descarta que se vaya a generar más empleo

Recalde cargó contra la reforma laboral: “Es volver atrás para facilitar los despidos”

Soberanía en modo avión: la Argentina de Milei como insumo de Trump

Por Consejo Asesor OPEIR

Si el proyecto tiene modificaciones en Diputados deberá volver al Senado

La destrucción de derechos de la Reforma Laboral: aliados y opositores piden cambios en Diputados

Por Eva Moreira

Economía

Mitos sobre la reforma laboral

Por Hernán Letcher

El organismo sostuvo su apoyo al Gobierno y limitó los cuestionamientos

El FMI hace como que va bien

Una familia tipo necesita 1.265.013 para hacer turismo

Viajar en Carnaval, más caro

Mientras tanto, la industria se hunde a causa de la política económica

Reforma laboral: el regalo de San Valentín

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

"Con los dedos en V"

“Con la cabeza intacta”: Pablo Grillo le mandó un “saludo” a la “compañera” Bullrich

Tras ser identificado su vehículo

La Plata: se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria

Tres heridos

Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y embistió al público

Alerta por tormentas fuertes en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de febrero

Deportes

El seleccionado argentino femenino de rugby ganó la etapa en Kenia

Las Yaguaretés hacen historia: campeonas en el seven de Nairobi

Por Jorge Ciccodicola

El DT de River atraviesa una zona de turbulencias por la falta de resultados

Gallardo, piloto en la tormenta

El encuentro que cierra la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol

En el duelo de necesitados, Riestra recibe a Newell’s