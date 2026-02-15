Omitir para ir al contenido principal
Deportes
Sorpresa en la Liga de España
El Atlético de Madrid, goleado por el Rayo Vallecano
El equipo del Cholo se topó con un nivel inesperado de sus vecinos madrileños. La pelea por el título, cosa de dos, como casi siempre.
15 de febrero de 2026 - 19:17
Thiago Almada volvió a ser titular y jugó los 90 minutos.
(EFE/EFE)
Temas en esta nota:
Liga de España
Atlético de Madrid
Fútbol
Julián Alvarez
Diego Simeone
