La legisladora porteña por el Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández hizo un llamado a la dirigencia y la militancia de Unión por la Patria (UxP) a "recuperar la esperanza" y a trabajar para conducir la "desesperación" de un sector de la sociedad, que quedó expuesto tras el resultado de las PASO, con la victoria de Javier Milei, como el candidato más votado.



En ese contexto, la legisladora reveló su historia, al reconocer que ella fue la primera víctima de los ultraderecha, con constantes ataques hacia su persona y su entorno, pero que decidió dar pelea para salir de ese lugar y "dejar ser víctima para ser enemiga".

"Creo que fui la primera víctima de los libertarios. No lo elegí, no tenía muchas ganas de que pase eso, pero fui a la primera que tomaron de punto cuando empezaron a aparecer. Esto tuvo un sentido político, eso es importante entenderlo: los tipos necesitaban construir una fuerza generacional y, de alguna manera, montar el joven que sí, demandaba a una joven que no. Ellos decidieron que yo sea la joven que no", recordó la legisladora ante los presentes en el encuentro "¿Qué carajo hacemos? La comunidad desbordada", realizado el pasado fin de semana en el Parque Rivadavia porteño.

Y agregó: "Fue una etapa de mierda. Fue fumarme permanentemente ataques; acostumbrarme a que en cualquier caso, cada vez que abría la boca, me digan 'gorda hija de puta, te voy a matar'. Hasta que hicieron llegar a medios nacionales una operación y una mentira sobre mi mamá. No la pasé realmente bien".

Asimismo, reconoció que ese constante hostigamiento la llevó a empoderarse para dar pelea contra los "odiadores": "Hubo un momento en el que tuve que tomar una decisión que fue dejar de ser víctima. Yo no elegí estar en ese ring, pero no hay peor cosa que estar llorando en el ring. Una vez que me pusieron ahi, hay que dar la pelea", sostuvo la legisladora.

Y llamó a hacer lo mismo en este momento: "Creo que sirve esa elección para este proceso: yo no elegí estar en ese ring, pero ellos me abrieron ese espacio, y les juro compañeros y compañeras que voy a dejar cada gota de sudor de mi para dar esta pelea, para no ser víctima y ser enemiga".

"Pero quiero ser clara en algo, yo no voy a ser con ellos lo que ellos hicieron conmigo. Voy y vamos a discutir planteo por planteo, política por política, porque somos militantes, no odiadores", subrayó.

Finalmente, Fernández instó a seguir trabajando y crear puentes para convencer a esos "desesperados" que se volcaron en la elección por Javier Milei: "Me desespera representar a esos que lo votaron; representar a esos a los que los convenció ese proyecto. Estoy desesperada porque encontremos un puente y una manera de recuperar la esperanza para esa gente", concluyó.