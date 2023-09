"Más de 22 mil vecinos del partido de Olavarría serán atendidos de manera gratuita en nuestro sistema de salud pública municipal. Argentina está atravesando una crisis económica profunda. Por eso decidimos acompañar a quienes tienen carnet de condición 2 y 3 y sean equiparados al carnet de condición 1. Esto a partir del viernes primero de septiembre". Parecía ser una medida más del intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, quien hizo el anuncio el mismo viernes en que la medida entraba en vigencia a través de un video colgado en X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Sin embargo, la pretendida novedad de Galli obviaba un detalle no menor. Y es que el cobro por la atención médica era irregular y el gobierno provincial había intimado a Galli para terminar con los cobros irregulares.



Si bien el sistema de cobro a los usuarios de la salud pública fue implementado sobre el final de la década del '90, a través de una ordenanza municipal, en un principio, el cobro de la atención estaba restringido a quienes, teniendo una obra social o prepaga, hacían uso de la atención hospitalaria. A raíz de las dificultades que la pandemia generó en el sistema sanitario, el gobierno municipal dispuso una estructura de cobros que afectó a esas 22 mil personas a las que ahora Galli simulaba beneficiar.

Sobre la tarde del mismo viernes, Nicolás Kreplak, titular de la cartera sanitaria bonaerense utlizó la misma red social para responderle a intendente: "Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, notificamos hace 3 meses a Olavarria para que interrumpa el cobro por el acceso a la salud y lo siguen haciendo. Es inadmisible. Aún hay gente con deudas por atenciones. El hospital público ya está financiado por la coparticipación provincial. No debe cobrar".

El guante fue recogido por Hilario Galli, secretario de Gobierno municipal y, a la postre, primo del intendente quien le respondió a Kreplak con cuestionamientos al Coeficiente Único de Distribución, utilizado para asignar los fondos coparticipables que llegan a cada distrito. "Sería interesante que el gobierno provincial le cuente a los olavarrienses porqué a pesar del “crecimiento económico” el CUD recibido por nuestra ciudad solo registra un aumento interanual de 91% con niveles inflacionarios de 120%.", twitteó el secretario.



Para cerrar el intercambio, y tras la desdescalada que implicó la intervención de un funcionario de segunda línea, la encargada de terminar el intercambio público fue Leticia Ceriani, subsecretaria de gestión de la información de la cartera dirigida por Kreplak quien, como no podía ser de otra manera, se expresó vía X. Citando el tweet de Hilario Galli, respondió: "Explico, porque números tira cualquiera. La coparticipación es una masa de dinero para los 135 municipios. Si Olavarría mejoró los rendimientos pero otros mejoraron más: va a bajar. No se expongan más, si algo no gusta cambien la ley, pero dejen de cobrar por la salud pública".

Luego, en declaraciones a una radio local aseguró que "el secretario de gobierno se confundió. La coparticipación no está vinculada a la inflación, no son fondos que aumenten en forma proporcional a la inflación. Tratar mezclarlo es un argumento engañoso para confundir a la ciudadanía”. Sobre el arancelamiento de la salud en el municipio fue categórica: "cuando uno va un hospital público no hay nada que deba cobrarse. De hecho hay 133 municipios que no cobran – hay otro caso más- justamente por eso son hospitales públicos y es lo que manda la Constitución provincial que garantiza el derecho a la salud a través del Hospital público. No hay nada que haya que abonar". Aseguró que ya en el mes de junio, el ministerio de salud bonaerense envió "una nota al intendente para que cese ese cobro porque además de ir contra la Constitución va contra una resolución que se firmó en noviembre de 2022 que refuerza la idea que toda persona tienen derecho a ser atendidas sin discriminación de manera gratuita".

Los planes de reelección de Ezequiel Galli no están pasando por un buen momento. Si bien resultó ganador de la interna de Juntos por el Cambio, en la que compitió con Dalton Jáuregui, del espacio de Patricia Bullrich y el radical Marcelo Spina, el candidato más votado del distrito fue Maximiliano Wesner, de Unión por la Patria, que ilusiona al peronismo de Olavarría después de una década.