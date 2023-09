En el búnker de Unión por la Patria, los funcionarios que forman parte del comando de campaña miran números, datos de los tracking de la semana, encuestas, focus group y subrayan con resaltador amarillo los casilleros de las planillas para explicar lo que pasó en las provincias y en los municipios del conurbano el 13 de agosto y cómo hacer para revertirlo. Sucede que, como este lunes ilustró con precisión el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, dentro del espacio "se está transitando un momento complejo porque haber observado que Javier Milei salió primero con 30 puntos generó un shock", del que todavía nadie se termina de recuperar por completo. Inmediatamente, el hombre cercano a la vicepresidenta explicó que "hay que salir de esa situación", y para eso, dicen en el búnker de Mitre, está trabajando el candidato, Sergio Massa, con sus equipos y también la militancia.

"De todos los escenarios electorales posibles finalmente nos tocó el mejor", arengan cerca del tigrense para darse aliento, porque opinan que peor hubiese sido, en lugar de competir con Milei como ganador de la PASO, competir con una figura como la de Horacio Rodríguez Larreta o que primera hubiera salido Patricia Bullrich, a la que ven "desinflada". "En las circunstancias complejas que atraviesa la Argentina, somos competitivos para llegar al ballottage y eso no es cualquier cosa", reflexionan. Según los números que manejan, hoy el escenario de tercios seguiría vigente y mientras Milei estaría más cerca de un 36 por ciento, Massa de un 33 y Bullrich del 25.

"Javier Milei parece crecer, pero no le alcanzaría para ganar en primera vuelta", reflexionan en UxP y dicen que el logro del libertario en estas últimas semanas es haber conseguido transversalizar sus electores. Massa, en tanto, analiza que también creció en proporción similar y sumó heterogeneidad. "Hay un desinfle de Bullrich que Parece tener problemas para sumar votos de HRL, quedando por debajo de la suma de JXC", apuntan. Ella, según los análisis que hacen en UxP, habría perdido votos de adultos mayores y de clase media. En el comando de la calle Mitre consideran que esta etapa de la campaña "tiene que ser quirúrgica", es decir, segmentada sector por sector, y aseguran que "hay un cuatro por ciento de votantes de Milei que son blandos y son a los que hay que ir a buscar".

En esa línea, como ya contó este diario, la estrategia del oficialismo es desmentir una por una las propuestas del libertario, pero no bajo las críticas personales o con consignas como "te quieren sacar tus derechos", sino mostrando cómo esas políticas afectarían en el día a día de cualquier ciudadano. Los peligros que significarían la venta de órganos, la portación de armas, la quita de subsidios del transporte o la privatización de la salud y la educación pública. También hablan de enfocarse en temas como seguridad, economía e institucionalidad y transparencia, todos ejes que, según ellos, "son los que le importan al electorado macrista". En esa línea, puntualizan que no es momento de que aparezca la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque el objetivo de esta etapa "es buscar votos afuera, no adentro".

La lupa puesta sobre distritos calve

El sábado, en tanto, Massa estuvo con intendentes de la primera y tercera sección electoral del conurbano bonaerense. Cerca del ministro recuerdan que la tasa de corte de boleta en los municipios bonaerenses históricamente fue de 5 por ciento y que en la última elección subió, en promedio, al 11. "Tiene que volver a bajar a 5 y eso va a ocurrir", arriesgan y agregan que "la gran cantidad de primarias nacionales y locales, tanto en UP como en JXC, alimentaron el corte de boleta, pero si bien pudo existir algún alimento particular en determinados lugares, no parecería tener un impacto sistemático de cara a octubre". Más allá de eso, repiten que será necesario "trabajar en que haya boleta completa".

Quienes trabajan a diario en el comando de campaña subrayan que para este 22 de octubre "no parece haber una sola bolsa donde buscar votos, sino varios pequeños márgenes distribuidos y diferenciados", y que, además, "habría mucha estabilidad en la decisión de la gran mayoría de los votantes". Sobre los ausentes, consideran que "podría crecer la tasa de participación, pero que eso se distribuirían de manera proporcional, con cierto sesgo favorable a JXC y La Libertad Avanza. Desmienten que necesariamente todos los ausentes sean votos para UP". Para ellos es necesario, en este contexto, llevar adelante "una campaña muy segmentada y profesional. Dirigida a cada porción de electores", con mucha profundidad en la creación de contenidos creativos, e "interpelando a los electores enojados vía redes sociales".



En las provincias también deben repuntar los resultados. Con ese objetivo, Massa viajará el viernes a Tucumán, donde se quedará hasta el sábado y se reunirá con gobernadores y la CGT. Hasta el momento, participarían del encuentro, además de Osvaldo Jaldo y Juan Manzur --que se sumará a la campaña nacional--, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el de La Rioja, Ricardo Quintela, el de Formosa, Gildo Insfrán y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros. Este lunes Jalil confirmó el encuentro y remarcó: "El viernes y sábado nos vamos a juntar en Tucumán todos los gobernadores y le vamos a demostrar nuestro apoyo a Sergio Massa". El catamarqueño vaticinó que Massa "va a ganar las elecciones", y opinó que "cuando se decide el Poder Ejecutivo, la gente piensa mucho más el voto".