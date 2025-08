Boca confirmó que Mauricio "Chicho" Serna y Raúl Alfredo Cascini dejaron sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Por el momento el "Chelo" Marcelo Delgado seguirá ligado al club.

"Presentamos la renuncia. No ha sido fácil, saben lo que representa para mí y mi familia este club, pero la vida es de decisiones, muchas veces acertamos y un montón nos equivocamos. No guardé nada, di lo mejor que tenía para dar", declaró Serna a los medios presentes en La Bombonera.

"Me han ofrecido estar en otra área del club y tomé la decisión de no aceptarlo porque creo que no sería conveniente. Prefiero saludar y agradecer a todos y decir, esto tuvo su fin", añadió el exvolante central. "Muchas gracias, a los hinchas los amo, pero es así la vida y ya, me tocó a mí. Chau, gracias", cerró el colombiano, visiblemente afectado por su salida de la institución.

El Consejo de Fútbol, uno de los principales apuntados por los agitados meses de Boca

Los últimos meses han sido muy agitados en Boca. El equipo lleva 11 partidos sin ganar y con la derrota 1 a 0 ante Huracán superó la peor racha sin conocer el triunfo en toda su historia. El equipo no encuentra funcionamiento, parece jugar cada vez peor y el DT Miguel Ángel Russo, que ya fue despedido hace 4 años, no le encuentra la vuelta y pende de un hilo a pesar de haber llegado hace pocas semanas. En su ciclo anterior, el entrenador estuvo 10 encuentros sin poder ganar, por lo que su racha en el banco Xeneize es de 21 partidos sin victorias.

El Consejo de Fútbol es uno de los principales apuntados por los hinchas y socios como responsable del mal momento deportivo del club. Los refuerzos de los últimos mercados de pase no han estado a la altura. Incluso los que rinden los primeros partidos, se van apagando con el correr de las fechas, en línea con el resto del equipo.

Boca tiene un plantel mal armado y desequilibrado, pero es innegable que tiene grandes jugadores, tanto jóvenes como experimentados. Pero todos ellos, a excepción del recién llegado Leandro Paredes, se han devaluado por la seguidilla de malos rendimientos.

Los malos resultados, los refuerzos que no rinden y la falta de jugadores en algunos puestos, además de la continuidad de futbolistas que hace rato cumplieron su ciclo y que restan más de lo que suman, enfurece a hinchas y socios que apuntan al Consejo de Fútbol e incluso al propio Juan Román Riquelme como los grandes responsables.

Con las salidas de Serna y Cascini el Consejo de Fútbol queda en suspenso, a la espera de la confirmación del rol que cumplirá Marcelo Delgado y de sí el club incorporará a alguien como manager deportivo.

La obsesión de Boca por la Copa Libertadores, que no juega hace 2 años

Año a año el gran objetivo de Boca es el mismo: la Copa Libertadores. El Xeneize la ganó en seis oportunidades, pero la última fue en 2007, hace ya 18 años. En el medio llegó a cuatro semifinales (2008, 2016, 2019, 2020) y tres finales (2012, 2018 y 2023), pero no pudo consagrarse. Tal es el nivel de obsesión, que otros logros como los torneos locales o la Copa Argentina, las cuales ha ganado en reiteradas oportunidades en los últimos años, parecen ser solo una vía para llegar a la Libertadores, no un objetivo en sí mismo.

Es que ahora no solo no puede ganar el trofeo, sino que hace dos años que directamente no clasifica, puesto que su rendimiento en los certámenes locales ha empeorado. En 2023 quedó sexto en la tabla anual con 62 puntos, a uno de Godoy Cruz que se metió en el repechaje. En 2024 sí pudo llegar a la Repesca, pero perdió la serie por penales ante Alianza Lima de Perú, un equipo muy menor que jamás había derrotado al club de la Ribera y que hasta el día de hoy festeja ese acontecimiento. En ambos años fue semifinalista de la Copa Argentina.

Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago pasaron por el banco de Boca en esos períodos. Hoy está Miguel Ángel Russo, quien justamente era el entrenador cuando Boca ganó la edición 2007, con Juan Román Riquelme, actual presidente, como figura absoluta dentro de la cancha.



¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

Boca ya dejó pasar el Torneo Apertura y la Copa Argentina, los cuales en caso de ganar le hubieran otorgado una plaza para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Le quedan dos opciones. La primera es ganar el Torneo Clausura, el cual no comenzó de la mejor manera: empató 0 a 0 con Argentinos, 1 a 1 con Unión y luego cayó 1 a frente a Huracán, jugando muy mal en los tres partidos.

La otra alternativa es clasificar vía tabla anual, para lo cual necesita quedar entre los primeros tres lugares. Por el momento está cuarto con 35 puntos, por debajo de Rosario Central (39), River (37) y Argentinos (35), pero con +14 contra +12 de diferencia de gol), por lo que se estaría quedando afuera.



Esta gestión respeta y reivindica el espíritu de Club Atlético de Boca, apostando e invirtiendo en múltiples disciplinas a contramano de lo que fue la gestión del radical macrista Daniel Angelici. La situación económica es buena y se respetan las raíces y la historia del club. Pero está claro que lo que manda en última instancia es el fútbol y allí esta gestión ha reprobado mucho.



Seguir leyendo: