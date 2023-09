En solo dos años, Ciro Seisas pasó de conducir el noticiero más visto de la ciudad, a ser el alfil político del oficialismo en el Concejo. Buscando redoblar la apuesta, el dirigente va por la senaduría de Rosario. En las PASO se impuso en la interna del frente Unidos, siendo además el candidato más elegido de la categoría. En diálogo con Rosario/12 sostuvo que quiere llegar al Senado para mejorar la seguridad en la región y adelantó que trabajará para “cambiarle el perfil” a la Cámara alta. “Hoy es un cuerpo diseñado para que la gente no se acuerde que está, simplemente para que los senadores, sobre todo de los departamentos más chicos, sean figuras similares a un príncipe Saudí; tienen más peso que el intendente, son minigobernadores”, cuestionó.

-¿Cómo calificarías tu paso por el Concejo?

-Positivo. Un paso de mucho aprendizaje donde pudimos concretar varias de las cosas que habíamos planteado en la campaña hace dos años. La decisión de postularme tiene que ver con que muchos de los problemas que tenemos los rosarinos no los podemos resolver desde el Concejo, porque no tenemos las competencias. Es el ejemplo de la seguridad que es la demanda más urgente de los rosarinos.

-¿Y desde la senaduría hay más herramientas?

-Hay herramientas un poco más concretas, porque su área de competencias es más grande. Desde ahí tenemos la posibilidad de pelear por la mesa de coordinación de seguridad, que es algo que venimos planteando en la campaña. Hoy el Senado le niega a las ciudades y a los intendentes nuevas herramientas para coordinar acciones en territorio y para pedirle resultados a la policía. Hay que reconocer que el Senado tiene su especificidad, desde donde tienen que partir las acciones y la voluntad política de un gobierno de poder hacerlo. No tenemos ahora la inquietud de enfrentarnos a un gobierno que nos va a decir que no, porque sabemos que la posibilidad más cercana es que Maximiliano Pullaro gobierne esta provincia.

-¿Qué problemas identificás en el departamento Rosario?

-En Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria la principal preocupación es la seguridad. Otros lugares más chicos, como Soldini, Zavalla o Alvear, están preocupados porque ese delito se traslade a lugares más tranquilos. Pero después hay otros problemas, como la estructura de salud, con la creación y renovación de cargos que se necesita en los Samco. O en las conexiones viales, como es el caso de Coronel Bogado, que quedó con una obra sin terminar. Hay problemas de toda índole, que con la intervención de un senador pueden significar un cambio a la localidad. Eso lo solucionamos trabajando junto con los intendentes y presidentes comunales.

-Sos una figura nueva y el Senado tiene legisladores que ejercen el cargo hace varios mandatos. ¿Qué mirada tenés del Senado como institución?

- Hablé con algunos senadores en ejercicio y ven con buenos ojos que ingrese gente nueva, con el deseo de impulsar cambios. Y también estarán quienes no lo vean con mucha simpatía. Uno va a trabajar propositivamente, pero definitivamente queremos cambiarle el perfil al Senado, vamos a intentarlo. Tenemos el caso de Paco Garibaldi, que probablemente sea senador por La Capital, Iván Ludueña en San Lorenzo, y otros senadores que ya estaban, pero que venían trabajando en minoría y ahora ven la posibilidad de que la composición del cuerpo cambie después de mucho tiempo y que eso permita accionar. Vamos a ir y a contar qué es lo que impide y que es lo que facilita el avance de los temas.

-El espacio al que pertenecés se encolumnó con Carolina Losada, que perdió la interna por mucho margen. ¿Cómo analizás esa derrota?

-Fue una interna donde el frente Unidos definió sus liderazgos en un mecanismo transparente de elecciones. La interna dejó esta composición y nos venimos entendiendo muy bien con este equipo; estamos seguros de que va a cumplir con Rosario. Tenemos un acuerdo a través de un programa, que es lo mejor que puede pasar: definir las cosas que vamos a hacer.

-¿Qué mirada tenés de Maximiliano Pullaro?

-Es una persona preparada, con planes, que firmó acuerdos que piensa cumplir y sobre temas que conoce porque estuvo al frente de una cartera como Seguridad a lo largo de cuatro años. Lo vemos bien.

-¿Quién entendés que debe ser presidente?

-Creo que Patricia Bullrich tiene una oportunidad de gobernar el país. Transmite una idea de orden muy clara y hay un compromiso que se ha firmado con la ciudad de Rosario. Entonces, siempre nos van a encontrar del lado de aquellos que se comprometen con resolver los temas de la ciudad y de la provincia. No tiene que ver con escuderías, ideologías o colores, sino con qué ideas hay y cómo se pueden ejecutar. Es una lectura pragmática del momento, de acuerdo a la necesidad.

-¿Creés que el fenómeno de Javier Milei puede tener impacto en la elección provincial que se viene?

-El impacto ya lo produjo. Fue un impacto de desconcierto. Milei supo hablarle a mucha gente de una manera que le permitió llegar a lugares que incluso no visitó. Creo que el tono identificó mucho a la gente. Un tono de hartazgo, de bronca, de decepción, de no haber sido tomados en serio. La gente identificó rápidamente eso y lo colocó en el lugar que está hoy. Me parece que las claves pasan por ahí: el tono, la comunicación, el análisis de la situación. Después, gobernar es otra cosa.

-Pullaro dijo que en un hipotético balotaje entre Massa y Milei se inclinaría por Milei. ¿Vos tomarías partido?

-No puedo adelantar un escenario. Me parece que el título que quedó no expresa la totalidad de la charla, y que no se debe entrar en interpretaciones a todo o nada. Es un escenario que puede darse y ahí habrá que ver. A mí me desorienta muchísimo: yo no sé qué haría en una circunstancia como esa. No me gusta lo que propone Javier Milei, y tampoco creo que Sergio Massa sea la alternativa o la solución a los problemas, porque es el ministro de Economía de un gobierno que tiene el 120% de inflación. Entonces, la verdad ninguna de las dos elegiría. Creo que no va a darse ese escenario. Pero más allá de los nombres, quien se comprometa con la provincia y la ciudad en forma concreta, venga de donde venga, le daríamos una chance.

-¿Por qué debería votarte la gente?

-Porque estamos convencidos de que el Senado tiene que estar en contacto con la gente. En la ciudad lo hicimos y planteo hacer exactamente lo mismo en el departamento Rosario. En el Senado duermen leyes que queremos despertar para volver a caminar tranquilos. Hoy es un cuerpo diseñado para que la gente no se acuerde que está, simplemente para que los senadores, sobre todo de los departamentos más chicos, sean figuras similares a un príncipe Saudí; tienen más peso que el intendente, son minigobernadores. Y eso es gracias a los fondos que manejan y a que muchas veces lo hacen discrecionalmente. No vamos con esa idea, vamos con la idea de transparentar. Me parece que es algo que se le debe a la gente.