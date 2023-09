DISCOS DISCOS DISCOS ► Santi Adano (Julio y Agosto) y Victoria Fernández encarnan Perropájaro, un notable nuevo proyecto de rock alternativo que en su flamante Mercado de pulgas exhibe habilidad cancionera, divergencia letrística e invitadxs gourmet (Lucy Patané, Paula Maffía, Mel Muñiz, Seba Lyon) ► "Para qué billetes que huelen mal", se pregunta Mailén Pankonin en un momento de Affaire, pero no habla de bitcoinizar la economía sino de elegir tocar las cosas que huelen bien: lo suyo es pop new wave, cargado de picardía, sensualidad y una energía casi deportiva, efectiva para bancar 40 minutos de tirón ► La intrépida LvRod, que viene de Mamasutra y hoy lidera el combo soul rockero CrewRod, suelta una colección de canciones crudas en Los bordes de la noche, debut solista a pura voz y guitarra, con la expresividad de su canto sobre valses góticos tocados junto a Maxikiosco ► Y la cantante y actriz Sofi Posse recupera sus composiciones 2010-2018 en Amores barcos, donde se arremolinan la inspiración brasileña, los destellos melodramáticos y las melodías suavizadas que entonará cuando lo presente el 1/10 en La Tangente.



DE VISITANTE ► Las Warpaint concretarán su esperada vuelta al país e irán directo a C Complejo Art Media el 22/11 para presentar Radiate Like This, su cuarto disco, y dar su tercer show en Argentina, que tiene una de las escenas indie más adeptas a su música en todo el mundo ► También desde California y también de regreso estarán los groovemetaleros Machine Head, el 25/10 en El Teatro Flores ► Y si buscás música en español, y más romanticona que rockera, apuntá los próximos shows del dominicano Vicente García (que celebrará sus 20 años de canciones el 25/10 en el Teatro Vorterix), del mexicano Andrés Obregón (que debutará acá el 1/11 en La Tangente) y del popstar guitar hero colombiano Juanes (que liberará su cancionero latino el 5/11 en el Gran Rex).



COVER ME ► Lali se sumó a la saga Spotify Singles con su nuevo tema 1Amor y una versión de Yegua, de Babasónicos, en formato pop diva ► Nonpalidece agregó feat con el jamaiquino Mykal Rose y pulso reggae rocker para revisitar el clásico de la banda, Reggae en el universo ► Muñeki77a revela su cover de Breaking the Habit, de Linkin Park, como parte de su flamante sesión en directo ► Y el fundacional disco Almendra será tributado en vivo por Nicolás González, de Sig Ragga, junto a Nadia Larcher y Andrés Beeuwsaert, el 22/9 en la Ciudad Cultural Konex, en una movida con ilustraciones de Sol Carta.

VIDEOS CON CREMA ► Usted Señalemelo da una probadita de la experiencia 360º que prepara para la presentación de Tripolar (25/10, Luna Park) con el clip de Tras, que sale del show piloto en C Complejo Art Media y los muestra entre telones, en una caja de resonancia y de proyecciones que escenifica su conexión íntima sin desatender el espectáculo ► Más en plan manija que en la onda Thelma y Louise, Marilina Bertoldi se junta con Sara Socas para comprar birra en un minimercado, boludear en changuito de supermercado en una plaza y posar en autos vintage para acompañar su colaboración FOCKIT, entre power funk y electrónica con bombo en negra ► Un Verano comparte el video de Tal vez, adelanto de su disco debut, con Malena Villa como invitada en un corto que dirigió Salvador Jacovella, con épica cinematográfica de cementerio de autos, basural, montañas de neumáticos e imponente cielo abierto ► Y Limón anticipa su segundo disco con Sadboi, sofisticado tributo al clásico cuento Casa tomada, de Julio Cortázar, con protagónico de Fabián Clerici.



LISTA DE CONVOCADXS ► Si sos solista, tenés una banda o un sello, fijate que hasta el 11/9 está abierta la segunda etapa de la Convocatoria de Fomento a la Música del INaMu y el Ministerio de Cultura de la Nación, que otorgará 686 subsidios de entre 150 mil y 500 mil pesos.

HACELA SIMPLE ► Canciones de fines de agosto para los comienzos de septiembre, cortesía de Facu Rossi (Estoy contento), Fifí (Invócame), Carmen Sánchez Viamonte (Mercurio), Enemy ft Crismi x Martín López (212), Spleen (Discontinuo, con los temas 2053 y Grito primitivo), Sofía Macchi (Exhalarte), Un Pasillo (Un secreto), Fonso + Marilina Bertoldi (Salir del confort), Las Especies (Hagamos como), Lisandro Aristimuño (Príncipe de lata), Fata (Todo), Nito Mestre (Distintos) o la junta de Blunted Vato, Bruno LC, Ecko, Lolo OG y Taiu (Blunted 7).







Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestros newsletters acá abajo ↓ para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.