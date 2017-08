En lista negra

Lejos de ser un orgullo, para el gobierno de Mauricio Macri ser abogado de un organismo de derechos humanos reconocido nacional e internacionalmente como Abuelas de Plaza de Mayo es motivo suficiente para integrar una suerte de lista negra de personas que no pueden ser funcionarios judiciales. Pese al rechazo del kirchnerismo y algunos peronistas, ayer el Senado aprobó el pedido del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de Alan Iud, quien había ganado el concurso para convertirse en fiscal de la procuración general. “Sólo se debe el retiro de este pliego a que estamos hablando del abogado Alan Iud, que es el abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ese es su único pecado para que se retire este pliego”, aseguró la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

El abogado de Abuelas había concursado por el puesto en la procuración en 2014. Tal como publicó en este diario, con 36 años Iud salió primero en la sumatoria de los exámenes oral y escrito y terminó quinto en la lista luego del cómputo de los antecedentes. Como los lugares que se concursaban eran cinco lugares, entró como primer nombre de la quinta terna. Pero al principio de su mandato, Macri ordenó retirar todos los pliegos que habían sido enviados por su antecesora, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Luego de revisar unos 30 nombres y descartar los que no eran de su agrado, Macri volvió a remitir otra lista con sus postulantes a distintos cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. En octubre último el mismo Macri volvió a enviar el pliego de Iud. Durante el tratamiento en la comisión de Acuerdos que preside el peronista salteño Rodolfo Urtubey no recibió ninguna impugnación.

Sin embargo, el viernes 14 de julio fue enviada a la Cámara alta una nota pidiendo el retiro del pliego, firmada por el Presidente y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. El texto no abundaba en fundamentos y finalizaba con una clásica pero sugerente frase de forma: “Dios guarde vuestra honorabilidad”.

En aquel momento, consultado por PáginaI12, Urtubey señaló que “no hubo objeciones sobre la idoneidad del candidato” y adelantó que “si el Ejecutivo cambia de idea lo votaríamos”. Tanto Estela de Carlotto como Iud denunciaron la decisión del Gobierno como un acto de discriminatorio.

Con una catarata de temas por tratar, ayer el Senado no le dedicó demasiado tiempo al retiro del pliego, considerado por varios senadores como una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.

De todas maneras, la votación fue mucho más pareja de lo que se estila para este tipo de situaciones. Unos 27 senadores votaron a favor de retirar el pliego y 19 votaron en contra de la voluntad del PEN. Entre el voto mayoritario se encontraron los senadores de Cambiemos junto a varios peronistas como el propio Urtubey, José Mayans (Formosa), Dalmacio Mera e Inés Blas (Catamarca), Walter Barrionuevo (Jujuy), Carlos Menem, entre otros. Miguel Pichetto y Juan Manuel Abal Medina estuvieron ausentes en la votación.

En respaldo de Iud, en cambio, se aglutinó el kirchnerismo, peronistas como Mario Pais, José Alperovich y el senador de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas.