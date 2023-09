Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, brindó una conferencia de prensa hoy jueves en la previa del partido de mañana ante Ecuador por la fecha 1 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Desde Messi y Lisandro Martínez, hasta Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez y las entradas.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez

Al ser consultado acerca de si Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los delanteros del Inter y el Manchester City respectivamente, podían jugar juntos, Lionel Scaloni dijo que es una posibilidad que no está descartada, aunque no para mañana ante Ecuador, al menos como titulares. "No recuerdo bien si han jugado de inicio, pero no tendría problema, jugarían porque aunque son delanteros los dos son diferentes, Julián puede jugar atrás. Es difícil que mañana jueguen juntos, capaz durante el partido", expresó

Enzo Fernández y su posición en el Chelsea y en la selección argentina

En el Chelsea, Enzo Fernández no está jugando de volante central como en la selección argentina, sino que es el jugador más adelantado del doble 5 que propone Mauricio Pochettino. Acerca de esta diferencia, Scaloni sostuvo que incluso es beneficioso, pues le da más alternativas, ya que el futbolista tiene la capacidad de cumplir ambas funciones.

"Todos en sus equipos juegan en posiciones diferentes. Alexis (Mac Allister) también, Nico González en su equipo juega a la derecha y con nosotros a veces a la izquierda. En el caso particular de Enzo está bueno que pueda jugar más adelantado, creo que tiene otras variantes y jugando más en el eje nos da posibilidad de pase y salida de pelota. Pero la mayoría, sacando los centrales, los demás juegan diferente en todos los equipos y está bueno tener esas variantes. Enzo puede hacer las dos y bien, no descartamos ninguna", sentenció el oriundo de Pujato.

La lesión de Lisandro Martínez

"Lisandro como todos saben sufrió un problema en el pie, incluso se operó hace un tiempo, sintió una molestia en el último partido y salió. Se ha hecho estudios y está bien, estará en nosotros si lo queremos arriesgar o no, es una zona incómoda, tenemos otros compañeros que pueden estar y hacerlo igual de bien, no es necesario que arriesguemos. En principio para mañana es un poco apresurado, veremos para el segundo", contó Scaloni. El entrenador dejó entrever que el central del Manchester United no jugará mañana ante Ecuador.



A mediados de abril de este año, Licha fue operado tras sufrir la rotura del quinto metatarsiano de su pie derecho. En la derrota de su equipo por 3 a 1 ante Arsenal por la Premier League el defensor se resintió de esa lesión, pero los estudios médicos confirmaron que no tiene lesión nueva de gravedad.

Ante las dudas acerca de su evolución, Scaloni sumó a la lista de convocados a Facundo Medina, el defensor central de 24 años surgido de River que hoy juega en el Lens de la Ligue 1 de Francia.



Messi: Inter Miami, los partidos con la selección argentina por Eliminatorias y el Mundial 2026

"Hablé ayer un rato (con Messi) porque el llegó ayer, se puso a disposición como siempre, entrenó, lo veo contento y feliz. Encontró un lugar en el cual lo quieren y es feliz adentro de una cancha de fútbol. Más allá del país o la ciudad en la que esté, él necesita jugar al fútbol y sentirse feliz. A partir de ahí la disponibilidad está para que juegue y estamos contento de tenerlo como siempre lo digo", contó Scaloni.

Además, el entrenador aseguró que no tiene pensado un esquema para regular sus minutos en la cancha: "En principio jugará, si no tiene nada jugará todo lo que pueda jugar, no tenemos otra intención, para nosotros es importante que esté en la cancha"



Al ser consultado acerca de si espera que Messi esté en el Mundial 2026, Scaloni bromeó con que "no sé si voy a estar yo, imaginate", en medio de las risas de los allí presentes. "No hablamos de eso, el fútbol es tan cambiante. Aparte por respeto, ¿qué ya estamos clasificados al Mundial nosotros? Todos quisiéramos que esté, pero hay que ser prudente, va a ser muy difícil esta Eliminatoria", aseguró.

El partido vs Ecuador

"Es un muy buen equipo (por Ecuador), con un entrenador (Félix Sánchez Bas) que tiene una línea de juego bastante marcada, que puede jugar con línea de 4 o de 3 (atrás) y tiene jugadores en buen nivel. Es un equipo que se conoce, que ha hecho una Eliminatoria muy buena, casi siempre con los mismos jugadores, será muy difícil, nos pueden poner en dificultades".



En las Eliminatorias para Qatar 2022, bajo las órdenes del argentino Gustavo Alfaro, Ecuador terminó cuarta con 26 puntos y se quedó con una de las plazas de clasificación directas para el Mundial. El ecuatoriano fue uno de los mejores equipos, aunque un mal sprint final le permitó adelantarse a Uruguay y acercarse a Perú y Colombia.

En el Mundial compitió en el grupo A: le ganó con autoridad por 2 a 0 al anfitrión Qatar, empató con Países Bajos a pesar de haber sido superior y cayó 2 a 1 en el duelo clave frente a Senegal: con 4 puntos quedó eliminado en fase de grupos.

El partido vs Bolivia en la altura de La Paz

"Hacemos como la última vez, viajamos el domingo que son dos días antes del partido. No hay una receta para ir a Bolivia, ninguno sabe qué es lo mejor. Ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, en principio pensamos en el partido de mañana que es el más importante. El que esté al 100 por 100 irá, como siempre", dijo Scaloni con respecto al compromiso de la fecha 2 del próximo martes ante Bolivia.

Los más de 3500 metros sobre el nivel del mar sobre los que se encuentra el Estadio Hernando Siles de La Paz siempre han sido un problema para la selección argentina. En un historial de 49 partidos, Bolivia ganó tan solo 7, todos ellos en territorio boliviano. Empataron 5 veces y las otras 29 terminaron en victoria de la Albiceleste.

El "ADN" de la selección argentina

"El ADN de ellos (los jugadores) es competir y ganar, enojarse cuando uno no juega. Ese es el mejor estímulo que pueden tener, sabiendo que atrás hay un compañero que está empujando para jugar. Ese es el primer estímulo. El segundo es que la historia de esta camiseta radica en que si no te va bien empiezan los problemas, y no queremos que suceda", detalló.



"Argentina siempre tiene que salir a ganar y ser protagonista, y cuando sea el momento de atrincherarse, hacerlo", aseguró en otro tramo de la conferencia de prensa. Además, repitió en varias ocasiones que más allá de que en esta Eliminatoria haya seis plazas y media para diez selecciones "bajo ningún concepto será fácil".



Scaloni sobre las entradas vs Ecuador

"Las pago claro cómo no las voy a pagar, después si querés te muestro el recibo", respondió firme el entrenador tras ser consultado acerca de las 9 entradas que dijo haber comprado. "Las entradas, yo tuve que comprar 9, asi que imaginate. Me gasté 900 mil y algo. Me cuesta como a todos mucho, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas, yo por mí que vaya gratis la gente, ¿pero qué puedo hacer?", sostuvo Pujato.



El gran presente de "Chiquito" Romero en Boca y sus posibilidades en la Selección

"Chiquito (Sergio Romero) estuvo con nosotros, lo queremos. Es un arquero que forma parte de la historia de la Selección, lo queremos. ¿Cómo no va a estar en el radar de los arqueros? Nosotros ahora confiamos en los que están, pero bajo ningún concepto se puede descartar a un arquero que sabe lo que es jugar con la Selección y tiene un buen presente, las puertas están abiertas para todos", respondió al ser consultado por Sergio Romero, el arquero de Boca.



Chiquito, clave del equipo que llegó a la final del Mundial 2014 y titular en las Copas América 2015 y 2016, en las que Argentina fue subcampeona, atraviesa un gran momento en Boca. El experimentado arquero fue figura en las tandas de penales de octavos y cuartos de final de Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay y Racing.

