Los octavos de final del US Open, uno de los cuatro Grand Slam del tenis, también conocido Abierto de Estados, fueron el escenario de un escándalo vinculado al nazismo. El tenista alemán Alexander Zverev frenó el encuentro frente al italiano Jannik Sinner en el estadio Arthur Ashe, cuando un espectador de la grada gritó “la frase más famosa" de Adolf Hitler. Minutos después, el hombre fue expulsado del estadio.

El incidente ocurrió cuando Zverev, estaba a punto de servir durante el cuarto set del partido, que finalmente terminó ganando en cinco sets (6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3), después de 4 horas y 40 minutos. En ese momento, se escuchó desde la tribuna el grito de “Deutschland über alles” (“Alemania por encima de todo”), palabras que componen la primera estrofa de "Deutschlandlied", que se cantó en el Imperio Nazi hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

El tenista puesto 12 en el ATP global frenó su saque de forma intempestiva y se acercó visiblemente indignado hacia el juez de silla James Keovathong. "Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en este mundo", le dijo Zverev al árbitro. "Es increíble", expresó ofuscado.

El grito del aficionado quedó registrado por la transmisión oficial, tal como había dicho el subcampeón de este Grand Slam en 2020. Keothavong consultó de inmediato a los agentes de seguridad e incluso se dirigió a la grada para que el responsable se identificara. “¿Quién ha sido el listo que ha dicho la frase? Pon la mano arriba”, dijo el referí, mientras el resto de los espectadores lo buscaban con la mirada.

Unos minutos más tarde, los agentes de seguridad del estadio identificaron al hombre, sentado en una de las primeras filas, se acercaron a él y le ordenaron que abandonara el lugar. El hombre se levantó y se fue en medio de silbidos y abucheos por parte de todo el estadio.

Qué dijo Zverev después del partido

"Me encanta cuando los aficionados gritan, me encanta cuando los aficionados se emocionan, pero creo que siendo alemán, y no estando realmente orgulloso de esa historia, no es realmente una cosa buena para hacer", planteó Zverev a la prensa respecto al incidente. "Si no reacciono, creo que es malo por mi parte", sostuvo el tenista alemán.

Al pasar a la siguiente fase, Zverev deberá enfrentarse con Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo en el ATP. El joven español viene de ganar otro Grand Slam en julio, en Wimbledon, y busca revalidar su título en Estados Unidos, donde fue campeón en la última edición del US Open. Alcaraz viene de ganarle a Matteo Arnaldi en octavos, y antes se impuso ante Dominik Koepfer, Lloyd Harris y Daniel Evans.

