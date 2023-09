El español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev se metieron este miércoles entre los cuatro mejores del US Open, último Grand Slam de la temporada, y animarán una de las semifinales del viernes.

El joven maravilla, número uno del mundo, no mostró fisuras ante el alemán Alexander Zverev (13º) y se impuso por 6-3, 6-2 y 6-4 para continuar su defensa del título que consiguió el año pasado, el primer grande de su carrera. Este año el nacido en Alicante en 2003 también se coronó en Wimbledon.

Por su parte, Medvedev (3º) tampoco sufrió demasiado para meterse en semis: se quedó con el duelo de rusos con Andrey Rublev (8º) por 6-4, 6-3 y 6-4. Al moscovita de 27 años y 1,98 metro evidentemente le sienta bien el calor neoyorquino dado que aquí ganó su único título de Grand Slam, en 2021 con un tremendo triple 6-4 contra Novak Djokovic.

Las semifinales se abrirán el viernes con la presentación del multicampeón serbio Novak Djokovic (2°) contra otro purrete que lo exigirá al máximo, el crédito local Ben Shelton (47°).

El estadounidense de 20 años viene siendo la gran noticia del US Open dado que no estaba en los planes de nadie. Shelton, una amenaza desde el saque, recién este año salió de su país para competir internacionalmente y el tenis ni siquiera es su deporte natal ya que se inició y jugó bastante tiempo al fútbol americano.

"Jugar con Djokovic es un desafío. Creo que cuando juegas con alguien por primera vez y alguien que ha estado en esta situación tantas veces, es algo que tienes en la cabeza. Pero también creo que es una ventaja que con mi estilo de juego me mida con alguien con quien no he jugado antes. Creo que puedo aportar algunas cosas que no han visto en en un partido del ATP Tour. Así que intentaré desplegar algunas cosas distintas y disruptivas”, expresó en la previa un confiado Shelton, a quien Djokovic casi dobla en edad (36 años).



Las semis del cuadro femenino arrancarán este jueves con otra favorita local de gran proyección, Cori Gauff (6°), de apenas 19 años. Se medirá desde las 20 con la checa Karolina Muchova (10°).

A las 21:15 será el turno de la gran favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2º) contra la estadounidense Madison Keys (17º).