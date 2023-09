El juego de tazas de té con el que María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, más conocida como "Yiya" Murano, envenenó en 1979 a tres amigas que le habían prestado dinero, se subastará para ayudar a un refugio de animales de Mar del Plata que da techo y comida a más de 50 perros y gatos.

El encargado de esta acción benéfica es Martín Murano, hijo de la "envenenadora de Montserrat", quien en diálogo con AM750 contó la historia detrás de esta inusual subasta y remarcó que no se quedará con nada del dinero recaudado.





"Cuando me casé hubo muchas cosas que no me llevé. A la mamá de una amiga mía a la que le gustaban las antigüedades le regalé el juego de té completo que usaba Yiya. La señora falleció y la hija me llamó hace poco y me dijo que tenía algo mío: cuando abrí el envío, era el juego de tazas", relató.

Murano señaló además que iba a tirar esa vajilla porque le "traía malos recuerdos", ya que su progenitora -no la llama "madre"- había envenenado a Nilda Gamba, vecina a la que el hombre "quería mucho".

"Me causó rechazo y lo guardé. Un amigo mío que vino a la noche me dijo: los dos queremos a los animales, ¿por qué no vendemos el juego (de tazas), si los anteojos de (Ricardo) Barreda se vendieron?". relató.

A partir de allí comenzó la campaña a través de redes sociales para vender los artículos. "Queremos, por lo menos, llenar dos camiones de alimentos para el hogar de los perros", indicó Martín.

"Transformamos algo malo en algo bueno. Paradójicamente, 'Yiya' odiaba a los gatos y a los perros", señaló.

"Soy de la idea de que si te gustan los animales podés ser buena o mala persona. Pero si no te gustan sos mala persona seguro", cerró.

Para ofertar por el juego de té, enviar un mail a [email protected].