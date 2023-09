El padre y la madre de Iara Rueda, la adolescente asesinada en 2020, y el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy apelaron la resolución del juez Rodolfo Fernández, que sobreseyó a 8 policías de la provincia del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público" por el que estaban acusados por las deficiencias en la búsqueda de la chica.



"No esperábamos esto. Fue matar de nuevo a Iara”, sostuvo la madre, Mónica Cunchila. Con el texto del sobreseimiento en la mano destacó que a pesar de que el fiscal Diego Funes detalló las omisiones de estos policías, "la respuesta del juez es media carilla sobreseyendo a todos a pesar de que hayan omitido todo. Esto no tiene que pasar con más nadie”, instó.



Mónica Cunchila y Juan Rueda recibieron un golpe con la decisión del juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, que dispuso el sobreseimiento total y absoluto de los ocho policías que estaban imputados por las falles en la búsqueda en los cinco días en que la adolescente estuvo desaparecida, desde el 23 de septiembre al 28 de ese mes, cuando encontraron su cuerpo.

Junto al abogado Julián Martín Palmieri, Cunchila y Rueda convocaron a una conferencia de prensa el miércoles último para expresar su indignación por la decisión judicial e informar que presentaron un recurso de apelación tratando de revertir el sobreseimiento. También el Ministerio Público de la Acusación informó que presentó un recurso similar objetando el sobreseimiento.

Los policías sobreseídos son Mauro Cortéz, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, quienes están sospechados de no haber colaborado efectivamente en la búsqueda de la adolescente de 16 años que fue asesinada en septiembre de 2020 en la localidad de Palpalá, vecina a la capital provincial.

El femicidio de Iara Rueda es un caso emblemático de Jujuy, interpeló a la sociedad y en el juicio contra los autores materiales, llevado a cabo en mayo último, los asesinos Raúl Cachizumba y Mauricio Abad fueron condenados a prisión perpetua. Un tercer implicado, Tomás Fernández, que era menor de edad, dado que tenía 17 años al momento del hecho, fue declarado responsable y todavía se espera la resolución para el cumplimiento de la pena que se le imponga.

"Estas personas deben estar acusadas"

El abogado de la familia de Iara, Julián Palmieri, sostuvo en la conferencia de prensa que la resolución de sobreseimiento de los 8 policías “es contraria a lo que venimos luchando hace tiempo". Recordó en este sentido que buscaban que estos efectivos llegaran a juicio oral y público.

"Estamos en desacuerdo (con el sobreseimiento) porque entendemos que estas personas deben estar sentadas en el banquillo de acusados. No dudamos que tienen responsabilidad penal, legal, de lo sucedido, son responsables entre tantas otras personas de la pésima búsqueda de Iara. El paupérrimo rastrillaje, fue un abandono de persona no solo de Iara, sino también de la familia. Hay un sin número de delitos que creemos que tendría que haber contemplado el magistrado, aseguró el abogado.

En la resolución de sobreseimiento “hay muchas contradicciones del juez de Control, porque más allá de desvincular a estas personas, deja entrever que tienen responsabilidad en la muerte de Iara”, reforzó. "Queda reafirmada la omisión de los funcionarios, de no hacer, de no buscar, no rastrillaje, el claro abandono de persona. Esta gente desconocía lo que era la aplicación del Código Rojo, no tenían idea de buscar. Hay un sin número de situaciones que consideramos que jurídicamente y fácticamente están latentes, y que sea la justicia que determine si estas personas tiene responsabilidad penal. Como querellantes creemos que sí estas personas deben ir a juicio y hay otras personas", ratificó.

Palmieri recordó asimismo que en el juicio de mayo un entrenador de canes dijo que “el perro arrojó como rastro el domicilio del menor (implicado)" y afirmó que hubo "negligencia del operativo policial que ahora es sobreseído totalmente y definitivamente" al "no dar aviso como corresponde para que la justicia avance y tener más pistas en la causa”.



"No hicieron nada por mi hija"

Cunchila contó que cuando leyó el protocolo de búsqueda de personas 051/2017, del gobierno de Jujuy, advirtió que "no hicieron nada por mi hija". Ese protocolo "dice que a las 2 horas tiene que estar todo activado: canes, drones, infantería, CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales), recursos informáticos, convocar a todos, buscar en hospitales, realizar operativos", detalló.

"Mientras más leía desde ese minuto que vi la ley", más se daba cuenta de que "no hicieron nada por Iara" y la familia tampoco recibió "la asistencia psicológica, escuché que dijeron 'la familia miente', nunca estuvieron”, afirmó.

"¿Cuándo se activó el protocolo? Esperaron 5 días para encontrar a mi hija en estado de putrefacción”, recordó Cunchila. Iara desapareció el 23 de setiembre y apareció muerta el 28, en un descampado a cuadras de su casa.

Cunchila añadió que el mismo juez que sobreseyó a los policías dice en su fallo que “ellos omitieron todo. La decisión del juez no la voy a entender. Esto no va a quedar así. El fiscal general (Sergio Lello Sánchez) me comunicó que también pusieron un recurso. Está claro que no hicieron nada”, ratificó.

“Si la responsabilidad no es de ellos habiendo un protocolo de búsqueda de personas desde el 2017, ¿entonces de quién es la responsabilidad? Si mi hija no está también es por culpa del Estado”, subrayó Cunchila.

La madre señaló que el protocolo prevé que tras la denuncia "inmediatamente (la Policía) se tiene que comunicar con el ayudante fiscal, con el fiscal. ¿Dónde estaba el fiscal Darío Oxinaga, que le correspondía a Palpalá? ¿Qué hizo? El tenía que activar el protocolo, notificar a las autoridades”, recriminó. “A quién están protegiendo, quién no hizo su trabajo". Recordó que el protocolo fue dictado en 2017, "está firmado por el ministro de Seguridad en su momento Ekel Meyer (hoy vocal del Superior Tribunal de Justicia), se tenía que capacitar a la gente, esto podría haber salvado la vida a muchas niñas desaparecidas como Cintia Tolaba”.

Cunchila añadió otras fallas: no se hizo un operativo cerrojo, no se disparó el alerta, ni se hicieron averiguaciones. "Nunca fueron motos ni patrullas"; recordó que la noche de la desaparición personas amigas recorrieron los barrios Las Tipas, San José, 2 de Abril, Antártida, y "no vieron un móvil y eso está en el expediente. Era una zona liberada, no había nadie recorriendo, nos dejaron solos”. "Cómo puede ser que no hayan activado nada, porque no era hija de un funcionario, si hubiese sido hija de un diputado, un ministro, hasta del mismo gobernador, las cosas hubieran sido distintas y este protocolo se habría activado. Nos dejaron solos", ratificó.

Como en otras ocasiones, Mónica Cunchila sostuvo que su hija le da fuerzas. "Esta decisión se va a dar vuelta. Tengo plena fe porque mi hija me lo dice, no voy a permitir que sigan con estas decisiones erróneas que toma la justicia”. También se anunció que volverán a realizar las marchas del dolor, los martes y viernes.