El 21 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Estudiante. Se trata de una fecha esperada por los alumnos de colegios secundarios de todo el país, que cada año se reúnen en parque y plazas para pasar la jornada junto a sus amigos y festejar, además de su día, la llegada de la Primavera.

Desde cuándo se celebra el Día del Estudiante





El Día del Estudiante se celebra en conmemoración de la fecha en que llegaron al país los restos de Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino.

El prócer falleció a sus 77 años en la ciudad de Asunción, en Paraguay, el 11 de septiembre de 1888 y sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta 10 días después.

El Día del Estudiante comenzó a conmemorarse en 1902 por iniciativa de Salvador Debenedetti, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Desde entonces, los alumnos de colegios secundarios cumplen con la tradición y lo festejan con picnics en parques y plazas.

Día del Estudiante: ¿es feriado escolar o hay clases?

El Día del Estudiante no es feriado. De hecho, según el calendario del Ministerio del Interior, en el mes de septiembre no hay ningún feriado.



Pero eso no significa que los estudiantes tengan que ir al colegio. El 21 de septiembre en los secundarios hay asueto, por lo que los alumnos de este nivel educativo no tienen clases.





Seguí leyendo: