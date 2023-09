El Mundial de Rugby es una competencia que comenzó a disputarse en Nueva Zelanda 1987 y que cumplirá su 10° edición en la Copa del Mundo de Francia 2023, que arranca este viernes con el partido inaugural que sostendrá el Seleccionado local frente a los All Blacks en el Stade de France.



En las nueve ediciones que se disputaron hasta el momento, los máximos ganadores de la competencia son Nueva Zelanda y Sudáfrica, con tres títulos cada uno, mientras que Australia alzó dos veces la corona e Inglaterra se quedó con la copa William Web Ellis en una oportunidad.

Francia, el dueño de casa, llegó en tres ocasiones a la final pero nunca la pudo ganar, por lo que tiene tres subcampeonatos y quiere cortar la racha en este certamen. Los Pumas llegaron una vez al tercer puesto al igual que Gales, mientras que la mejor actuación de Escocia fue un cuarto lugar. Irlanda, una de las potencias europeas, jamás logró pasar la etapa de cuartos de final y quiere sacarse ese estigma en esta Copa del Mundo.

Nueva Zelanda 1987

Fue el primer Mundial de la historia y el único que disputó Hugo Porta, que está considerado el mejor jugador de rugby argentino de la historia. Participaron de la cita mundialista 16 equipos y no estuvo presente Sudáfrica por la política sostenida en relación al Apartheid.

Los Pumas integraron el Grupo C junto al local Nueva Zelanda, Fiji e Italia: de los tres partidos disputados solamente le pudieron ganar a la Selección azzurra y se volvieron a casa en la primera ronda. Los campeones fueron los All Blacks, que derrotaron en la final a Francia por un amplio 29-9. El tryman de esta Copa del Mundo fue el francés Didier Camberabero, con cinco conquistas y el goleador fue el neocelandés Grant Fox con 126 puntos.

Inglaterra 1991



La tierra en la que nació el rugby albergó la segunda Copa del Mundo en la que Australia se quedó con el título tras derrotar a la Selección inglesa por un ajustado 12-6 en la final en un encuentro disputado en el mítico estadio de Twickenham de Londres.

Los Pumas integraron el Grupo C junto a Gales, Australia y Samoa: no pudieron hacer pie debido a que perdieron los tres partidos y fueron eliminados en fase de grupos. Los máximos anotadores de tries en este certamen fueron el australiano David Campese y el francés Jean-Baptiste Lafond, con seis conquistas cada uno. El goleador fue el irlandés Ralph Keyes, con 68 puntos.

Sudáfrica 1995

Es uno de los torneos más recordados de la historia debido a que Sudáfrica ya había salido de su política del Apartheid y pudo participar y organizar esta tercera Copa del Mundo en la que derrotó a Nueva Zelanda por un ajustado 15-12 que significó el primer título de su historia. La foto icónica de Nelson Mandela entregándole el trofeo al capitán François Pienaar simbolizó la unión de una nación luego de un período triste de racismo y xenofobia: esta historia inspiró la novela "El factor humano" que escribió John Carlin y la película Invictus dirigida por Clint Eastwood y en la que actuó Matt Damon.

Los Pumas integraron el Grupo B junto a Inglaterra, Samoa e Italia: pese a que estuvieron a tiro en todos los partidos, no pudieron ganar ninguno y fueron eliminados en primera ronda. Los máximos anotadores de tries fueron los neozelandeses Jonah Lomu y Marc Ellis, con siete conquistas cada uno y el goleador fue Thierry Lacroix con 112 puntos.

Gales 1999

Fue el primer Mundial en el que Los Pumas lograron pasar de ronda. En la primera fase cayeron ante Gales, pero le ganaron a Samoa y a Japón y clasificaron como mejor tercero a la etapa de playoffs (considerada octavos de final) en la que superaron a Irlanda por 28-24 con aquel recordado try de Diego Albanese, mientras que en los cuartos de final cayeron ante Francia por 47- 26.

El campeón fue Australia, que derrotó a Francia por 35-12 en el encuentro decisivo y levantó su segundo trofeo William Web Ellis. El máximo anotador de tries fue el neozelandés Jonah Lomu con ocho conquistas, mientras que el pateador argentino Gonzalo Quesada resultó el goleador del Mundial con 102 puntos.

Australia 2003

Se esperaba que Los Pumas ratificaran su buen Mundial de 1999, pero en esta Copa del Mundo disputada en suelo australiano las cosas no salieron, perdieron un partido ajustado frente a Irlanda y se volvieron en primera ronda.

El campeón fue Inglaterra, que venció en tiempo extra a Australia por 20-17 con aquel recordado drop de Jonny Wilkinson. Los máximos trymans fueron los neozelandeses Doug Howlett y Mils Muliaina, con siete conquistas cada uno, mientras que el goleador fue el mencionado Wilkinson con 113 puntos.

Francia 2007

Este torneo fue histórico para el rugby argentino debido que el equipo nacional finalizó en el tercer puesto y se ganó el apodo de "Los Pumas de Bronce". En el partido inaugural disputado en el Stade de France el equipo dirigido por Marcelo Loffreda rompió todos los pronósticos y derrotó por 17-12 a Francia con el recordado try de Ignacio Corletto. Argentina luego le ganó a Georgia, Namibia y cerró una fase de grupos perfecta tras golear a Irlanda por 30-15 en el Parque de los Príncipes.

En cuartos de final la víctima fue Escocia (triunfo 19-13) y en las semifinales no se pudo ante Sudáfrica (derrota 37-13). La gloria llegó cuando se derrotó en el partido por el tercer puesto a Francia por una goleada 34-10 que aseguró el podio. En la final Sudáfrica venció a Inglaterra por 15-6 y se quedó con el segundo título de su historia. El tryman fue sudafricano Bryan Habana con ocho conquistas y el goleador fue su compañero de equipo Percy Montogomery con 105 puntos.

Nueva Zelanda 2011

Luego de la gloria alcanzada en 2007 Los Pumas sufrieron un proceso de recambio que se inició con el retiro de Agustín Pichot y llegaron a este Mundial con Santiago Phelan como entrenador. En la fase de grupos se perdió ajustadamente con Inglaterra y se le ganó a Rumania, Escocia con aquel recordado try de doble finta de Lucas González Amorosino y a Georgia: se clasificó como mejor segundo y el cruce en cuartos de final fue ante los All Blacks con una derrota por 33-10 que selló la vuelta a casa.

Los campeones fueron justamente los All Blacks, que derrotaron a Francia por 8-7 en la final disputada en el Eden Park de Auckland. Los máximos anotadores de tries fueron el inglés Chris Ashton y el francés Vincent Clerc, con seis conquistas cada uno, y el goleador fue el sudafricano Morné Steyn con 62 puntos.

Inglaterra 2015

Otro de los grandes Mundiales que disputó Argentina, esta vez con Daniel Hourcade como entrenador y un voraz planteo de pelota viva que entregó grandes jugadas que quedaron en la memoria colectiva del rugby argentino. La fase de grupos se inició con una derrota ante los All Blacks por 26-16, pero después se hilvanaron triunfos ante Georgia por 54-9, Tonga por 45-12 y Namibia por 64- 19 que aseguran el pase a cuartos de final, instancia en la que se goleó a Irlanda por 43-20 con aquella recordada palomita de Juan Imhoff. En las semifinales el equipo argentino cayó por 29-15 ante Australia y en el tercer puesto no se pudo con Sudáfrica (derrota 24-13).

Los campeones fueron nuevamente los All Blacks, quienes derrotaron a los Wallabies por 34-17 en al final disputada en Twickenham. El tryman fue el neozelandés Julian Savea con ocho conquistas. El goleador fue el pateador argentino Nicolás Sánchez, quien anotó 97 puntos.

Japón 2019

Los Pumas no fueron cabezas de serie en ese Mundial y tuvieron un sorteo desfavorable en el que les tocó Inglaterra y Francia en el Grupo. El primer partido fue ante los galos con una derrota ajustada y con polémica por 23-21, mientras que luego no se pudo ante el equipo inglés, que goleó por 39-10 al conjunto dirigido por Mario Ledesma, que a pesar de haberle ganado a Tonga y a Estados Unidos se volvió a casa en primera ronda.

Los campeones fueron los Springboks, que derrotaron a Inglaterra por 32-12 en la final y lograron el tercer título de su historia. El tryman fue el galés Josh Adams, con siete conquistas, y el goleador fue el sudafricano Handré Pollard con 69 puntos.