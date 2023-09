Tras casi dos semanas sin rastros de Emmanuel Soria (34) y Maximiliano Ludvik (29), familiares y amigos de los dos argentinos que desaparecieron frente a las costas españolas de Málaga se concentrarán mañana en esa localidad andaluza y en la ciudad de Mar del Plata, de la que ambos son oriundos, para pedir que no se interrumpa la búsqueda. "Reclamamos que continúe la búsqueda con todos los recursos disponibles incluidos los medios aéreos, hasta encontrarlos", solicitaron a través de las redes sociales.

Los familiares y amigos que se encuentran en Málaga se concentrarán desde el mediodía español frente al sitio donde Soria y Ludvik ingresaron al mar el último domingo de agosto con una tabla de pádel surf. El encuentro será en la Glorieta de Antonio Molina, en el paseo marítimo de Huelin, y sus allegados señalaron de cara esta acción: "Estamos moviendo cielo, tierra y mar para encontrarlos".

En Mar del Plata, en tanto, la convocatoria será desde las 15 en la Villa Deportiva "Titi Merlo", del Club Social y Deportivo Argentinos del Sud, al que ambos estaban vinculados. "Emma y Maxi son hijos de esta institución, disfrutar los sábados en la Villa es parte de su rutina, parte de su felicidad, por esto los más cercanos coincidimos en que esta muestra de apoyo y contención para las familias se realice aquí", indicaron sus amigos.

El encuentro se dará en marco del partido que disputará Argentinos del Sud contra Almagro Florida por la Liga Marplatense de Fútbol y, según los organizadores, "la idea principal de esta convocatoria es enviar fuerzas, apoyo, y el encarecido pedido a la Subdelegacion del Gobierno Español en Málaga, de no cesar la búsqueda ni tampoco la intensidad de la misma".



"Es muy importante que la búsqueda aérea no se detenga. Los esperamos con sus cartas, sus dibujos, remeras, banderas, para apoyar esta causa. Emma y Maxi desde cualquier parte del mundo, siempre expresan el deseo de ver el Titi Merlo vestido de fiesta, por eso esperamos que todos puedan venir, los que conocen de que se trata, y los que no", convocaron desde las redes.

Alejandro Nimo, consejero de la Embajada Argentina y cónsul general ante el Reino de España, aseguró el último sábado a través de redes sociales que trabajaban con los familiares para "aportar datos y seguir la investigación y la búsqueda de la Guardia Civil, tratando de encontrar a los chicos".



En ese sentido, agradeció "la gran colaboración de las diferentes fuerzas de Seguridad Españolas en la búsqueda" y pidió que "no se bajen lo brazos y se continúen buscando intensamente".



La búsqueda de los dos argentinos desaparecidos en Málaga

Soria y Ludvik, quienes se encontraban de viaje por España desde hacía algunos meses, fueron vistos por última vez en la mañana del domingo 27 de agosto, cuando ingresaron al mar con la intención de ver el amanecer desde una tabla de paddle surf inflable, pero nunca regresaron.



En la madrugada del lunes siguiente, luego de la denuncia policial sobre la desaparición, se puso en marcha un operativo de búsqueda con aviones, helicópteros, y embarcaciones. Ese mismo día, los tripulantes de un velero que navegaba más de 25 kilómetros al sureste de Málaga encontraron a la deriva la tabla inflable perteneciente a los dos jóvenes.



En la jornada siguiente, en tanto, uno de los buques que intervienen en el operativo localizó los cadáveres de dos hombres flotando en al área patrullada, a 15 kilómetros de la localidad malagueña de Fuengirola, pero luego se determinó que no pertenecían a Soria y Ludvik, sino que se trataba de "dos varones magrebíes".



Un video captado por un turista, difundido cinco días después de la desaparición a través de un medio de información sobre la comunidad argentina en Málaga, confirmó que ambos ingresaron al mar por la playa de Huelin.



Hasta el momento, el operativo incluyó el despliegue de un helicóptero Helimer 207 de Salvamento Marítimo, otras dos embarcaciones de esta entidad (Salvamar Alnitak y Salvamar Hamal), un patrullero de la Guardia Civil y barco de la Cruz Roja (LS Cronos).