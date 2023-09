El juicio por jurados al que iba a ser sometido un hombre por el femicidio de María Luján Barrios (24) a pesar de que no se había encontrado cadáver de la víctima, fue suspendido luego de que ayer especialistas confirmaran que los restos humanos hallados en junio a la vera de una autopista en Esteban Echeverría pertenecen a la joven, por lo que ahora se incorporarán nuevos elementos a la causa y se dispondrá una nueva fecha de debate.



Fuentes judiciales aseguraron que en junio estaba prevista la realización de una audiencia preliminar del juicio por jurados por el femicidio de "Marilú" en el que iba a estar sentado en el banquillo de los acusados Oscar Adrián Osvaldo Becerra, de 41 años, pero fue suspendida cuando fueron hallados los restos y ya se presumía que podían corresponder a María Luján.



Los investigadores aseguraron que Becerra está detenido y acusado del delito de "privación ilegal de la libertad agravada, robo, defraudación por medios digitales y homicidio criminis causa, cometido en el contexto de violencia de género", el cual prevé como pena la prisión perpetua.



El juicio por jurados iba a estar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 8 de Lomas de Zamora, con la participación de la fiscal Marcela Dimundo.



Fuentes judiciales explicaron a Télam que ahora se aguardará que la fiscalía que aún intervenía en la búsqueda del cadáver aporte los elementos que fueron incorporados con la confirmación del hallazgo del cuerpo y se dispondrá una nueva fecha de audiencia preliminar, que podría demorarse al menos un mes.



En el requerimiento de elevación a juicio, se había solicitado que Becerra fuera a juicio a pesar de que el cadáver no había sido hallado y mencionaba como antecedentes de casos similares en los que se lograron condenas sin los cuerpos de las víctimas: el de Miguel Bru en la ciudad de La Plata, el de la bióloga suiza Annagreth Wurgler en La Rioja, el de Érica Soriano en Lomas de Zamora, y el de Roxana Núñez en Ezeiza, entre otros.



Ayer, la Justicia de Lomas de Zamora confirmó, tras un análisis de ADN, que los restos óseos que habían sido hallados en junio en una zona descampada al borde de la avenida Jorge Newbery, en proximidades del arroyo Ortega, de la localidad de El Jagüel, correspondían a "Marilú".



Según las fuentes, los restos óseos se encontraban en un estado de descomposición que impedía otro tipo de reconocimiento de los mismos, y si bien los peritos no pudieron determinar aun la mecánica de la muerte, estiman que el deceso se produjo en forma violenta poco después de la desaparición de la misma, que fue vista con vida por última vez el 3 de diciembre de 2021 cuando abordó un remís en la localidad de Luis Guillón, también en Esteban Echeverría.



Si bien en un primer momento la causa por "averiguación de paradero" se inició en una Fiscalía de Esteban Echeverría, luego pasó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 de Delitos Complejos y Crimen Organizado de Lomas de Zamora, la misma que investigó luego el hallazgo de los restos.



En abril de 2022, Becerra fue detenido por el femicidio de la joven, luego de que los investigadores determinaran que el teléfono celular de la víctima se hallaba en su poder y que él mismo había extraído dinero que pertenecía a "Marilú" de sus cuentas digitales.



Según la investigación, el imputado se apropió de 2.350 pesos que la joven tenía en una billetera digital. "Además le enviaba mensajes a la familia de la víctima haciéndose pasar por ella", según el requerimiento de elevación a juicio.



La joven asesinada tenía cuatro hijos y su madre, María Roldán, hizo pública su desaparición en distintas marchas, como las del movimiento NiUnaMenos. "Estoy en la lucha como todas las madres. Hoy es la mía y mañana no sé quién más puede ser, así que estoy acá y seguiré luchando por mi hija hasta que aparezca y por mis nietos", sostuvo Roldán en la movilización del 3 de junio de 2022 frente al Congreso Nacional.